Polska edycja Business Insidera zmienia layout. Jak zmiany oceniają ekspercie od UX?

Polska edycja Business Insidera pod koniec lipca zmieniła layout strony głównej i wyodrębniła pięć głównych kategorii tematycznych: gospodarka, rynek, biznes, finanse osobiste oraz technologia i trendy, które określają jej profil. Jak wprowadzone zmian wypadły w oczach ekspertów?

Nowa szata graficzna jest przede wszystkim minimalistyczna i przejrzysta tak, by ułatwiała przyswajanie publikowanych treści. Serwis również został podzielony na pięć głównych kategorii, które jednak uzupełniane są przez autorski wybór najważniejszych informacji dokonywany przez dziennikarzy.

Układ treści pozostał bez zmian. Informacje prezentowane w porządku chronologicznym, od najnowszych pod względem godziny publikacji, a w osobnej zakładce został zaprezentowany cykl "5 na dziś", czyli przegląd najważniejszych newsów. Wśród nowości należy wymienić sekcję związaną z finansami osobistymi oraz osobny dział z treściami premium z Insider.com.

Sekcja Rynek” oferuje znacznie szerszy i bardziej funkcjonalny zestaw wykresów, tabel, zestawień czy wyszukiwarek informacji niezbędnych w podejmowaniu profesjonalnych decyzji inwestycyjnych, a „Poradnik finansowy” to oferta skierowana zarówno do osób poszukujących konkretnych produktów czy usług finansowych.

Na stronie głównej serwisu oraz na stronach artykułowych pojawiać się będzie specjalny bloczek, w którym nasi partnerzy będą mogli opowiedzieć o kluczowych dla nich tematach i dotrzeć ze swoim komunikatem do szerokiego grona odbiorców. Będziemy mieć też nowe możliwości ekspozycji projektów specjalnych oraz platform do dyskusji, które tworzymy z naszymi partnerami, jak Business Insider Trends czy Chief Digital Officer of the year.

Po 5 latach obecności na polskim rynku, w lutym 2021 roku Business Insider awansował na pozycję niekwestionowanego lidera internetowych serwisów ekonomiczno-biznesowych. Każdego dnia odwiedza nas ponad 1,2 mln unikalnych użytkowników poszukujących zarówno profesjonalnych treści opisujących zmiany zachodzące w polskiej i światowej gospodarce, jak i praktycznych informacji pomagających w podejmowaniu decyzji ekonomicznych codziennego dnia. Business Insider jest kluczowym dostawcą treści biznesowych i finansowych dla Onet.pl. Jesteśmy też ogromnie dumni z dynamicznego wzrostu wyników biznesowych oraz ze wzrostu pozycji marki wśród naszych użytkowników" – Martyna Majchrzak, dyrektor zarządzająca serwisów wertykalnych Ringier Axel Springer Polska.

Zaufanie naszych użytkowników zdobyliśmy dzięki konsekwentnie realizowanej od listopada 2019 roku nowej strategii serwisu. Przez minione dwa lata zmienił się otaczający nas świat a wraz z nim Business Insider, jego redakcja i oferta wydawnicza. Redakcję tworzy starannie dobrany zespół doświadczonych dziennikarzy i wydawców, którzy są w stanie odpowiadać na najważniejsze pytania płynące ze świata biznesu, finansów i gospodarki.

Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska.

Artur Torchała



Senior UX DesignerCrafton

W czasach epidemii, gdy dynamicznie zmieniają się uwarunkowania rynkowe, coraz więcej ludzi poszukuje rzetelnego źródła biznesowych informacji. Aktualnie wdrożony design portalu Business Insider to krok w dobrą stronę dostarczania informacji użytkownikom. Pomijając sponsora portalu, użytkownik po wejściu może zauważyć zmianę w sposobie wyświetlania kluczowych treści, pełnoekranowy slider został wymieniony na belkę z walutami oraz dwie zakładki (Najważniejsze / Najnowsze). Samo to rozwiązanie świadczy o dużym nacisku na wyeksponowanie dużej ilości treści. Dodatkowo jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, które w przyszłości pozwoli dodać kolejne elementy i rozwijać portal.

Niestety w mojej opinii mechanika funkcjonowania nawigacji jest niedopracowana. W porównaniu do wcześniejszej wersji menu, główne kategorie po najechaniu kursorem otwierały dodatkowy pasek, który umożliwiał dalszą eksplorację podkategorii. Aktualnie rozwinięcie hamburger menu ukazuje zdublowane kategorie, które dopiero można rozwinąć zasłaniając ¾ ekranu, po czym tylko i wyłącznie klikając w przycisk “x” możemy zamknąć wysunięty side bar. Takie podejście niepotrzebnie wymusza na użytkowniku dodatkowe akcje, wydłużając tym samym czas potrzebny do realizacji zadania. Wersja mobilna korzysta z identycznych mechanik oraz daje poczucie zachowania spójności między wersją desktopową. Użytkownik z pewnością nie poczuje się zagubiony korzystając z portalu w biegu.

Układ treści na stronie głównej wciąż jest bardzo tradycyjny, choć w porównaniu do wcześniejszej wersji może wydawać się bardziej chaotyczny, co utrudnia szybkie skanowanie strony i przyswajanie informacji przez użytkownika. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowana forma ponownego przeładowania strony głównej. Użytkownik dojeżdżając do stopki, może wczytać ponownie treści z kategorii “Najnowsze” oraz płynnie kontynuować czytanie. Rozwiązanie jest czytelne i intuicyjne dla użytkownika, ponieważ loading bar jest zależny od pozycji scrolla, przez co zawsze można się cofnąć i zapobiec wczytaniu nowej porcji danych.

Niemniej na portalu informacyjnym oprócz strony głównej, bardzo istotnym elementem jest podstrona artykułu, która ma przyciągać treścią i nowym podejściem. Można w tym wypadku zauważyć znaczącą poprawę w prezentowaniu treści, dobrze dobrany szeryfowy font oraz interlinię ułatwiającą czytanie podnosząc efektywność przyswajania wiedzy. Budowa artykułów i kolumn sprawia wrażenie dobrze zoptymalizowanych pod kątem skalowania się na mniejszych rozdzielczościach zwiększając dostępność treści.

Mimo kilku mniej trafionych rozwiązań portal zrobił krok do przodu. Zauważalna jest autorefleksja oraz próba optymalizacji portalu stawiając potrzeby i cele użytkownika na pierwszym miejscu oraz nowości świata biznesu... w końcu to właśnie po informacje ludzie będą odwiedzać portal Business Insider.