Social commerce. Jaką nową funkcjonalność szykuje YouTube?

YouTube | fot. NordWood Themes | Unsplash

YouTube planuje planuje wprowadzenie nowej interaktywnej funkcji skierowanej do reklamodawców. Dzięki tzw. rozszerzeniom marki widzowie będą mogli, za jednym kliknięciem, dowiedzieć się więcej o produkcie, który widzą na ekranie. To nie pierwszy ukłon YouTube'a w stronę e-commerce, choć - w porównaniu do konkurentów - platforma i tak wydaje się nieco spóźniona.

Nowy format pozwoli reklamodawcy na wyróżnienie linku do swojej witryny lub wyświetlenie innego wezwania do działania w filmach emitowanych w TV. Widz będzie mógł kliknąć opcję „wyślij na telefon”, która przekaże adres URL bezpośrednio na urządzenie mobilne, bez przerywania oglądania. Z urządzenia mobilnego konsument będzie mógł robić zakupy w witrynie w typowy sposób - przeglądać produkty, dodawać produkty do koszyka i finalizować transakcję. Reklamodawcy będą również mogli inteligentnie targetować reklamy dopasowując ich treść do kontekstu odtwarzanych filmów, a także mierzyć konwersję bezpośrednio w Google Ads.

Nowa funkcja to jeden z kilku elementów ofensywy YouTube'a zmierzającej w kierunku social commerce. Marki już teraz mogą dodawać do reklam wideo również zdjęcia produktów, które można przeglądać, aby zachęcić zainteresowanych kupujących do kliknięcia w celu odwiedzenia ich witryny lub aplikacji. Ostatnio też rozpoczęły się testy listy produktów automatycznie wykrywanych w materiałach przesyłanych do serwisu mogłoby być dla niego przełomem.

Eksperymentujemy z nową funkcją, która wyświetla listę produktów wykrytych w niektórych filmach, a także produkty powiązane. Funkcja pojawi się pomiędzy polecanymi filmami. Celem jest pomoc użytkownikom w przeglądaniu większej liczby filmów i informacji o tych produktach w YouTube.

Social commerce

Social commerce jest w ostatnim czasie bardzo gorącym tematem i większość aplikacji społecznościowych ma swój pomysł, jak zmonetyzować ten trend. Oprócz Facebooka (Facebook Shops, Instagram Checkouts), do walki włączył się Snapchat, który nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA oraz Pinterest. Mimo że ta ostatnia platforma od lat mieni się skarbnicą inspiracji i Piny produktowe rozbudowane, czy rekomendacje Shopping Spotlights. nikogo raczej nie zdziwiły, wzmożone wysiłku mające na celu skrócenie ścieżki zakupowej użytkownika przybrały na sile własnie ostatnio.

I nic dziwnego. Aplikacje społecznościowe są popularne wśród najmłodszych kupujących, takich jak milenialsi czy gen Z. Według Instagrama 70% entuzjastów zakupów korzysta z tej platformy właśnie po to, by odkrywać produkty. Platformy idą więc z prądem, wykraczając już poza odkrywanie. Większość chce by użytkownicy mogli dokonywać zakupów nie opuszczając aplikacji. To trzyma ich z dala on konkurentów, a o to przecież chodzi. Gra jest warta świeczki, bo przewiduje się, że globalny rynek handlu społecznościowego będzie rósł w tempie 31,4% do 2027 r., ale kolejna chętnych, by uszczknąć coś z tego stołu jest długa, o czym świadczy wysyp dedykowanych usług takich jak Popshop Live, NTWRK, ShopShops, TalkShopLive, Bambuser.

Google nie więc mogło stać z boku, tym bardziej, że pandemia sprawiła, że jego przychody spadły po raz pierwszy w historii, a tym samym czasie Amazon odnotował wzrosty. Google inwestuje więc np. w Google Shopping, ale to właśnie YouTube będzie odgrywał kluczową rolę na froncie społecznościowym. Zresztą, twórcy od dawna reklamują tam komercyjne produkty obok swoich filmów nawiązując bezpośrednie współprace z markami. Produktowe formaty reklamowe to więc rozwinięcie pomysłu, który już jest realizowany.