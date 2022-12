zima, sanki, Mikołaj, fot. avocetgeo, pixabay

Po raz pierwszy w historii Uber uruchamia przejazdy saniami i to nie byle jakimi - Świętego Mikołaja. Produkt 'Uber Sleigh' będzie dostępny w aplikacji Uber w dniach 12-18 grudnia w Laponii. Turyści przyjeżdżający do Finlandii, będą mogli skorzystać z wyjątkowej możliwości przejechania się za darmo saniami Świętego Mikołaja, dostępnymi z poziomu aplikacji.

Uber Sleigh to wyjątkowa, świąteczna odsłona słynnej usługi oferowanej przez platformę Uber. Będzie dostępna w przedświątecznym tygodniu, od 12 do 18 grudnia. Ci, którzy w tym czasie odwiedzą krainę Świętego Mikołaja, będą mogli skorzystać z wyjątkowego przejazdu i odwiedzić jego malowniczą okolicę.

Podróż przez lasy Laponii

Przejazd Uber Sleigh to dwugodzinna podróż przez pokryte śniegiem lasy Laponii. Przejażdżka jest całkowicie darmowa i dostępna do rezerwacji w dwóch przedziałach czasowych, o 10:00 i 14:00. Dostępność jest ograniczona, więc rodziny i pary, które chcą zarezerwować ten wyjątkowy przejazd, są zachęcane do regularnego sprawdzania aplikacji Uber w dniu, w którym chcą podróżować.

- Jako Uber zawsze szukamy sposobów, aby wnieść odrobinę magii do każdej podróży, a teraz za pomocą jednego przycisku, będzie można zarezerwować wyjątkową wycieczkę w jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Cieszymy się, że możemy ożywić świąteczne marzenia dzięki uruchomieniu Uber Sleigh w Laponii - Anabel Diaz, EMEA Rides General Manager.

Zarząd turystyki Visit Rovaniemi przewiduje ogromny, bo aż 46 proc. wzrost liczby rodzin odwiedzających Laponię w tym roku.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani widząc powrót turystów z całego świata tej zimy. Wszyscy na to czekali. Osoby odwiedzające Rovaniemi w tym roku czeka specjalna okazja, ponieważ Uber oferuje swoją limitowaną edycję specjalnych kuligów w Apukka Resort, Rovaniemi - mówi Sanna Kärkkäinen, CEO Visit Rovaniemi.

