Uber pomaga wolontariuszom i osobom dotkniętym skutkami wojny na Ukrainie

Wspólnie podejmujemy wysiłki, by pomóc osobom dotkniętym przez wojnę w Ukrainie. Dla społeczności Uber w Polsce te działania mają szczególne znaczenie, ponieważ wiele z naszych kolegów i koleżanek, czy współpracujących z nami kierowców pochodzi zza wschodniej granicy, a ich rodziny próbują uciec przed działaniami zbrojnymi.

Jeśli chcesz dostarczyć dary do jednego z punktów PCK funkcjonującego na terenie miast w których dostępne są przejazdy w aplikacji Uber, możesz dojechać tam za darmo korzystając z jednego ze specjalnych kodów. Uber udostępnił kody dla takich miast jak Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz i Rzeszów.

Jak to działa?

- Ty masz dobre serce i przygotowujesz paczkę pomocową, którą chcesz zawieźć do punktu osobiście, a my pomożemy Ci bezpłatnie dostać się na miejsce. Musisz jedynie dodać kod, wprowadzić adres docelowy punktu PCK w Twoim mieście i czekać z paczką na przyjazd kierowcy - czytamy w informacji prasowej Uber.

Jak podaje Uber, w paczce może być żywność długoterminowa, kosmetyki i chemia, środki opatrunkowe, koce, a także śpiwory. Podano również, że zbiórka nie obejmuje odzieży.

Dodatkowo poinformowano również, że jeśli osoba która chce pomóc znajduje się w Lublinie lub Rzeszowie i wie, że na przejściu granicznym w Hrebennem, Dołhobyczowie, Dorohusku, Zosinie, Budomierzu, Korczowej lub Medyce znajduje się osoba potrzebująca pomocy w przedostaniu się do miasta, z odpowiednim kodem może za darmo dojechać do okolicznych przejść i wrócić do miasta

Pomoc finansowa

Dla osób które chcą pomóc finansowo, właściciel aplikacji podał również listę organizacji, które przynoszą realną pomoc uchodźcom.

Polska Akcja Humanitarna

Polski Czerwony Krzyż

Caritas

Unicef Polska

Fundacja Siepomaga

Fundacja Pomagam

SOS Wioski Dziecięce

Polska Misja Medyczna

Fundacja Nasz Wybór

Fundacja Otwarty Dialog

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

Fundacja Ocalenie

Homo Faber

Fundacja Ukraiński Dom w Warszawie

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Fundacja Avalon dla Vostok.SOS

- Ukraińscy uchodźcy potrzebują naszej natychmiastowej pomocy. Dlatego uruchomiliśmy pełen wachlarz działań, zapewniający wsparcie organizacjom charytatywnym, partnerom flotowym niosącym pomoc w strefie przygranicznej oraz wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi. Jako Uber zadeklarowaliśmy 2 miliony PLN na inicjatywy wspierające Ukraińców. Nasz zespół cały czas pracuje nad akcjami takimi jak przekazanie darowizn na instytucje organizujące pomoc w Ukrainie oraz dla uchodźców, wspieranie naszych partnerów flotowych, zarówno finansowo jak i operacyjnie, finansowanie przejazdów i posiłków dla wolontariuszy, nawiązywanie współpracy z samorządami, by zapewnić pomoc w miastach, gdzie jest to potrzebne. Minione dni pokazały jak wspaniale nasza społeczność potrafi się jednoczyć. Cieszymy się, że w tych trudnych chwilach możemy służyć pomocą, wykorzystując naszą technologię w dobrym celu - dodano w informacji prasowej Ubera.

