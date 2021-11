Ulubione rozrywki Polaków. Czym się kierujemy przy ich wyborze oraz ile na to wydajemy? [badanie]

pokolenia, rodzina, młodzież, ludzie, morze, fot. tortugadatacorp, pixabay

Jesienny spadek nastroju poprawiamy sobie chętnie korzystając z miejskich rozrywek i przyjemności. Niestety, aż 44% zapytanych Polaków deklaruje, że ma zbyt mały budżet na preferowaną formę rozrywki. 43% respondentów badania „Nastroje Polaków a formy spędzania czasu wolnego”, na aktywności w czasie wolnym wydaje od 100 do 300 zł miesięcznie, a głównym kryterium wyboru atrakcji jest cena.

Główne bariery

Jak pokazały wyniki badania zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń jesienią 2021 roku, głównymi barierami związanymi z wyborem aktywności jako formy relaksu jest zbyt mały budżet – 44% odpowiedzi oraz deficyt czasu, jaki możemy przeznaczyć na wybraną atrakcję – 41% odpowiedzi.

Kryterium wyboru formy rozrywki

Szukając pomysłów na ciekawe spędzanie czasu bierzemy pod uwagę przede wszystkim cenę wybranej rozrywki – 43% wskazań, jej dostępność – 27% odpowiedzi oraz zarówno możliwość rozwijania zainteresowań, jak również realizację jej z osobą towarzyszącą – 15% deklaracji. Jesteśmy szczęśliwsi, gdy spędzamy czas z bliskimi, jak twierdzi 43% zapytanych Polaków i sprawiamy sobie małe przyjemności, jak uważa 25% ankietowanych. Dla 21% poczucie szczęścia to możliwość doświadczania nowych doznań i ciekawych form spędzania czasu.

Ile wydajemy na rozrywkę?

Spośród 1324 respondentów badania „Nastroje Polaków a formy spędzania czasu wolnego” 29% może przeznaczyć na atrakcje tylko do 100 zł miesięcznie, 43% od 100 do 300 zł miesięcznie, a 18% od 300 do 500 zł miesięcznie. Tylko 10% respondentów badania stać na wydatki na rozrywki powyżej 500 zł miesięcznie.

Najpopularniejsze formy rozrywki

Co trzeci zapytany Polak najchętniej czas wolny jesienią spędza z bliskimi w domu. Z kolei 21% respondentów wybiera miejskie, kulturalne rozrywki w towarzystwie partnera lub partnerki, udając się na przykład do kina, teatru czy na wystawy. Dla 19% preferowaną formą jesiennego relaksu jest wyjście do restauracji z bliską osobą lub przyjaciółmi. Według 10% najlepszą formą wypoczynku o tej porze roku jest romantyczny wyjazd lub pobyt w SPA – 7% odpowiedzi. Zdaniem 9% respondentów dobrze jest spędzać jesienią czas uprawiając różne sporty lub próbować aktywności z adrenaliną w postaci sportów ekstremalnych – jak deklaruje 4% śmiałków.

Obecnie czas wolny dla 49% zapytanych Polaków pełni funkcję przede wszystkim wypoczynkową, a według 27% respondentów funkcję towarzyską. Zdaniem 11% ma pozwalać na spełnianie potrzeb kulturalnych. Z kolei 7% zapytanych podkreśla jego funkcję edukacyjną, a 6% prozdrowotną.

Pomysły na czas wolny

Pomysłów na ciekawe spędzanie czasu wolnego jesienią poszukujemy głównie korzystając z wskazówek i informacji od znajomych, przyjaciół i rodziny, jak deklaruje 36% ankietowanych. Dla 34% głównym źródłem inspiracji, aby spędzić atrakcyjnie czas, są media społecznościowe. Co piąty zapytany Polak przyznaje, że chętnie korzysta z serwisów realizujących usługi rozrywkowe, 9% wykorzystuje w tym celu informacje z tv i radia.

Większość Polaków zapytanych przez serwis Prezentmarzeń przyznaje, że obecnie odczuwa obniżony nastrój, argumentując to mniejszą ilością słońca, jesienną chandrą i mniejszą ilością aktywności fizycznej. Pocieszenia najczęściej szukamy spędzając czas ze znajomymi, jedząc więcej słodyczy, ale także starając się aktywnie funkcjonować. Niestety często, jak pokazało badanie „Nastroje Polaków a formy spędzania czasu wolnego”, ogranicza nas budżet w wyborze preferowanej formy rozrywki.

