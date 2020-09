Użytkownicy Blika napiszą piosenkę razem z Igorem Walaszkiem

Przelej słowa do piosenki, Igor Walaszek, fot. Blik

Operator Blika wystartował z nową kampanią, która ma budować świadomość użytkowników bankowości mobilnej i zachęcać ich do korzystania z przelewów na numer telefonu Blik. Bohaterem nowej kampanii Blika zatytułowanej „Przelej słowa do piosenki” jest wokalista, muzyk, autor tekstów Igor Walaszek - znany z takich projektów muzycznych jak: Bass Astral x Igo, Clock Machine czy Męskie Granie). Napisze on piosenkę z wykorzystaniem słów nadesłanych przez użytkowników Blika, które wpisują oni w tytuły przelewów na telefon.

"Następnym razem z sosikiem proszę”, „Wyjdziesz za mnie”, „Kup mi gwiazdkę z nieba”, „Składka na Grubego” – to tylko niektóre tytuły przelewów, jakie niejednokrotnie wpisywane są przez użytkowników podczas przesyłania pieniędzy na numer telefonu Blik. W ramach nowej kampanii do konkursu zostali zaproszeni wszyscy użytkownicy tego rozwiązania. Blik zachęca ich do przesłania najbardziej kreatywnego tytułu takiego przelewu na telefon Blik. Najciekawsze propozycje zostaną wykorzystane przez Igo do napisania piosenki, a ich autorzy – nagrodzeni, oczywiście przelewem na telefon Blik. Stanie się to 20 października 2020 roku, o godz. 20.00 w trakcie premiery piosenki na profilu Facebooku Blika.

– Przelew na telefon Blik to najbardziej socialowa usługa Blika. Zaobserwowaliśmy, że oprócz wygodnego i natychmiastowego rozliczania się, użytkownicy komunikują się między sobą za pomocą tytułów przelewów. Biorąc więc kreatywność użytkowników i dokładając do niej muzyczny styl komunikacji Blika, powstała idea „Przelej słowa do piosenki”. Postanowiliśmy zaprosić do współpracy, nietuzinkowego artystę, młodego pokolenia – Igora Walaszka i podjąć wyzwanie stworzenia utworu z wykorzystaniem najciekawszych tytułów przelewów. Dajemy tym samym fanom Blika, niepowtarzalną szansę zastania współtwórcami nowej piosenki Igo, a przy okazji wygrania nagrody pieniężnej, realizowanej oczywiście natychmiastowym przelewem Blik. Cała akcja i kampania wspierająca ma miejsce w social media, a jej wielkim finałem będzie premiera utworu podczas transmisji na Facebooku – mówi Michał Tyburcy, Businness Director, Change Serviceplan.

Blik w ostatnim czasie bardzo zyskuje na popularności, stając się najwygodniejszym sposobem przekazywania sobie pieniędzy. W pierwszym półroczu 2020 roku użytkownicy Blika zrealizowali już blisko 18 mln takich transakcji. Zaletą rozwiązania jest to, że nie trzeba znać numeru rachunku bankowego odbiorcy – wystarczy numer telefonu oraz, pieniądze docierają do niego natychmiast, bez względu na to, w jakim banku na konto. Warunkiem jest to, aby bank udostępniał przelew na telefon Blik. Usługa działa między bankami udostępniającymi przelew na telefon Blik przez 24h na dobę, również w niedzielę i święta oraz jest darmowa.

Możliwość skorzystania z Blika w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Bankowe i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS oraz Nest Banku.

– Zależy nam na tym, aby promować bezgotówkową formę rozliczeń i pokazywać, jak użyteczny w naszym codziennym życiu jest przelew na numer telefonu Blik. Już dziś obserwujemy, jak szybko rośnie popularność tej usługi. Chcemy jeszcze ten proces przyśpieszyć, aby jak największa grupa użytkowników przekonała się jak wygodna, szybka i bezpieczna jest taka forma rozliczeń. Nasza nowa kampania, która realizowana będzie w internecie, ma także zaangażować wszystkich, którzy już dziś korzystają z tego rozwiązania – mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR w Polskim Standardzie Płatności, operatorze systemu Blik.

Za strategię komunikacji, koncept kreatywny oraz jego wdrożenie odpowiedzialne są agencje Change Serviceplan i Media Ready, należące do grupy komunikacyjnej Group One.

Przeczytaj raport interaktywnie.com