Wirtualna Polska ponownie inwestuje w farmę fotowoltaiczną

fotowoltaika, zasilanie, farma, prąd, fot. Wirtualna Polska

Wirtualna Polska po uruchomieniu w kwietniu pierwszej, testowej farmy fotowoltaicznej przy jednej z serwerowni, kupuje dużą farmę na Dolnym Śląsku. Jej łączna moc to 3 megawaty. Zielona energia pochodząca z faktycznej, własnej produkcji niemal w połowie pokrywa już zapotrzebowanie WP na zasilanie serwerowni. To kolejny krok w realizacji strategii neutralności klimatycznej. Od 2023 roku wszystkie centra danych Wirtualnej Polski będą zeroemisyjne.

Druga farma fotowoltaiczna WP na Dolnym Śląsku zajmuje ponad 5 ha powierzchni. Łączna moc trzech instalacji fotowoltaicznych to 3 MW. 2 lipca 2021 roku Wirtualna Polska zawarła umowę na zakup 100 proc. udziałów w projekcie. Wartość transakcji to 12,4 mln zł.

– Nasza produkcja energii elektrycznej z węgla niszczy środowisko w stopniu niespotykanym w innych europejskich krajach. Zachęcamy wszystkich do inwestowania w zieloną energię w Polsce, bo te inwestycje przynoszą u nas znacznie większe efekty dla planety niż w innych europejskich krajach – mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

To nie pierwszy tego typu projekt

Inwestycja w energię odnawialną to istotna część projektu „WP Naturalnie”. W kwietniu Wirtualna Polska uruchomiła testową farmę fotowoltaiczną na dachu serwerowni. Od początku 2021 roku całość energii kupowanej przez spółkę ma gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

Na Stronie Głównej WP działa licznik, który pokazuje, o ile dzięki farmom fotowoltaicznym WP oraz wprowadzonym zmianom, spadła emisja CO2 do atmosfery, w porównaniu do 2020 roku. Dodatkowo, użytkownicy Strony Głównej WP oraz ponad 20 serwisów należących do Wirtualnej Polski, mogą włączyć tzw. tryb ciemny. Pozwala on m.in. na oszczędność energii w urządzeniach wykorzystujących ekrany typu OLED, na przykład w telefonach komórkowych.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (wakacje.pl, nocowanie.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w maju 2021 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,8 mln Polaków.