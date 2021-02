Wydatki na kampanie online w czwartym kwartale 2020 roku. Wyniki wskazują na zmianę strategii

Reklama. Fot.: Pixabay

Według danych systemu monitoringu reklamy online AdReport, w IV kwartale 2020 roku w polskim internecie przeprowadzono 16 536 kampanii reklamowych. Jest to wynik o 22 proc. wyższy względem analogicznego okresu 2019 roku. Nie przekłada się to jednak na wzrost wartości budżetów reklamowych, które zmalały łącznie o 18 proc. Może to oznaczać, że reklamodawcy przy tworzeniu kampanii bardziej koncentrowali się na działaniach krótkotrwałych i punktowych.

Według danych AdReporta, na reklamę online – display, video, mobile oraz mailingi – wydano w czwartym kwartale ubiegłego roku 377,6 mln zł. Stanowi to kwotę o 18 proc. niższą niż roku temu (459,6 mln) i o 19 proc. mniejszą niż w 2018 roku, w którym wg estymacji reklamodawcy wydali ponad 465 mln zł.

Jest to kolejny, trzeci kwartał z rzędu, w którym estymowana kwota wydatków jest niższa, pomimo większej liczby samych kampanii. Według specjalistów z AdReporta może to być spowodowane zmianą sposobu planowania kampanii.

- Naszym zdaniem paradoks „więcej kampanii, mniejsze wydatki” wynika częściowo z „rozdrabniania” działań przez reklamodawców. W sytuacji niepewności, spowodowanej pandemią, reklamodawcy bardziej koncentrują się na krótkotrwałych, punktowych działaniach, niż na długich szeroko zakrojonych kampaniach. Pozwala to lepiej kontrolować budżety reklamowe – uważa Marcin Popiel, Business Development Manager, AdReport.

Łącznie, w całym 2020 roku wydatki na reklamę online spadły o 21 proc. w stosunku do 2019 roku i o 5 proc. do 2018. Analiza wartości kampanii na przestrzeni wszystkich 12 miesięcy ubiegłego roku pokazuje, że za roczny spadek wydatków w największym stopniu „odpowiada” właśnie IV kwartał. Chociaż w porównaniu do III kwartału sumy przeznaczane na kampanie tradycyjnie urosły, to jednak w październiku, listopadzie i grudniu utrzymywały się na wyraźnie niższym poziomie niż w ubiegłych latach.

Co ciekawe, dzięki dobremu pierwszemu kwartałowi i mocnemu odbiciu latem, wydatki po 3 kwartałach były nawet minimalnie (o 2,5 proc.) wyższe niż w 2018 roku.

- W pewnym stopniu pokrywa się to z danymi dotyczącymi całej gospodarki. Według ostatnich danych GUS-u po III kwartale polska gospodarka zanotowała 1,1 proc. wzrostu w stosunku do ubiegłego roku. Niestety ze względu na II falę COVID-19 i związane z nią liczne restrykcje, w ostatnim kwartale gospodarka zwolniła, co przyczyniło się do ograniczania wydatków na kampanie reklamowe w internecie – mówi Marcin Popiel.

Z danych AdReporta wynika również, że w IV kwartale największe spadki zanotowano w kategoriach najbardziej dotkniętych obostrzeniami, takich jak „podróże i turystyka” (-28 proc.) i „handel” (-21 proc.).

AdReport to system monitoringu reklamy display w polskim internecie. Badanie obejmuje wszystkie formy reklamy display, mobile, video, mailingi oraz działania content marketingowe prowadzone na ponad 5 000 największych i najważniejszych polskich witrynach oraz portalach internetowych.