Wyprzedaże 2020. Co Polacy kupują najchętniej?

Temat letnich wyprzedaży w internetowych sklepach dotyczy praktycznie każdej branży, w tym – fashion. Platforma modowa Domodi sprawdziła, czy tegoroczne święto przecen, pomimo pandemii i lockdown’u, które nastąpiły w I kwartale roku, jest porównywalne z ubiegłymi oraz czy popyt na typowo wyprzedażowe kategorie utrzymał się.

Obawy o to, jak zachowają się konsumenci podczas tegorocznych wyprzedaży w branży fashion były bardzo poważne. Jednak po zakończeniu pierwszego ich miesiąca, przypadającego na dni od 18 czerwca do 18 lipca, widać, że popyt prawie dorównał do poziomu sprzed roku – wynika z danych platformy zakupowej Domodi. Co zmieniło się w porównaniu z zeszłym rokiem?

Wyprzedaże odzieży w sklepach internetowych

O tym, że preferencje zakupowe użytkowników wróciły na swoje dawne tory świadczy fakt, że najchętniej klikalnymi kategoriami były sukienki czyli niezmienne od lat hity tego czasu. Te pierwsze od lat wiodą zakupowy prym, a w tym roku stanowiły aż 38% wszystkich kliknięć w kategorii odzież na platformie. Dalsze pozycje w kategorii odzież zajęły kolejno: bluzki damskie oraz T-shirty męskie.

Wyprzedaże a zmiany na podium w kategorii obuwie

Dane z Domodi pokazują, że to właśnie w przypadku obuwia nastąpiły znaczne zmiany w lokalności w porównaniu z rokiem ubiegłym. I choć na pierwszym miejscu niezmiennie znalazły się sandały, cieszące się zainteresowaniem wynoszącym 22%, to popularne o tej porze roku klapki czy espadryle znalazły się daleko za podium. Miejsca II i III przypadły bowiem obuwiu sportowemu: damskiemu – 15% oraz męskiemu – 14%. To duża zmiana w porównaniu z 2019 rokiem, w którym w alternatywnym czasie zainteresowanie sportowymi modelami damskimi wynosiło 7%, a męskimi 4%.

- Zdecydowanie 2020 rok należy do obuwia sportowego, a niesłabnące zainteresowanie nim obserwujemy od marcowego lockdown’u. Dziś ten wzrost wynosi 100% w porównaniu rok do roku. Z czego wynika ta tendencja? Niepewna sytuacja epidemiczna zatrzymała wielu konsumentów w Polsce, którzy chcąc spędzić tutaj wolny czas decydują się łączyć wypoczynek z aktywnościami fizycznymi - mówi Martyna Głowińska, marketing i PR manager w Grupie Domodi.

Zmiana struktury kupujących. Co z wyprzedażami?

W trakcie letnich wyprzedaży niezmiennie aktywne w Internecie pozostawały kobiety, stanowiąc 76% użytkowników odwiedzających platformę Domodi na przełomie czerwca i lipca. Największe jednak rozbieżności z rokiem poprzednim widać na przykładzie grup wiekowych kupujących.

- Niejednokrotnie pojawiało się stwierdzenie, że pandemia zachęci nowe grupy wiekowe do aktywności w e-commerce. Dzisiaj widzimy to bardzo dokładnie – na przykładzie grupy 65+, która rok do roku zwiększyła swoją aktywność zakupową o 100% - z 5% w 2019 roku do 10% w 2020 – stwierdza ekspert z Grupy Domodi.

Wysoka aktywność na platformie była także domeną grupy 35-44, która wzrosła z 20% w 2019 roku do 24% w 2020.

To ważne informacje dla osób prowadzących sklepy online, bowiem nowi użytkownicy z dojrzałych grup mają zupełnie inne oczekiwania od zakupów w sieci, niż młode pokolenia, swobodnie korzystające z technologii.

