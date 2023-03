samochody, Yanosik, Policja, fot. Screennetwork

Co czwarty wypadek drogowy jest spowodowany używaniem telefonu podczas jazdy. Oderwanie wzroku od drogi, nawet na sekundę może spowodować, że kierowca nie zareaguje na czas. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i właśnie dlatego ruszyła ogólnopolska akcja „Łapki” na kierownicę!

Na telebimach w całej Polsce pojawiły się spoty, w których Policja, Yanosik i Screen Network przypominają o odłożeniu telefonu w czasie jazdy. Do udziału w kampanii wybrano ekrany, które znajdują się przy skrzyżowaniach i najbardziej ruchliwych drogach. To lokalizacje, w których tworzą się korki, a kierowcy stosunkowo często sięgają do swoich smartfonów.

Na ekranie wyświetlany jest komunikat: Kierowco! „Łapki” na kierownicę! Spot niemal dosłownie „przyłapuje” kierowcę, który tak samo, jak obecny na nim bohater, korzysta z telefonu. Jednak zamiast mandatu pojawia się przypomnienie i apel, aby kierowca odłożył telefon i bezpiecznie pokonał kolejne kilometry trasy.

Czynności wykonywane na smartfonie podczas jazdy

Korzystanie z telefonu to nie tylko odbieranie rozmów, czy wybieranie numerów i pisanie wiadomości. To także przeglądanie mediów społecznościowych, a nawet robienie zdjęć i prowadzenie transmisji na żywo. Smartfony dają tyle możliwości, że często trudno jest oderwać się od nich choćby na kilkadziesiąt minut. Kierowca zajęty telefonem ma rozproszoną uwagę i dużo gorzej ocenia sytuację na drodze, często zupełnie odrywając wzrok od trasy.

Europejskie badania wykazują, że aż 10% czasu podczas jazdy kierowcy poświęcają na zadania drugorzędne, a 4% z nich korzysta z telefonu, pisząc wiadomości lub dzwoniąc. Dane Instytutu Transportu Samochodowego, które bazują na policyjnych statystykach, informują, że co 4 wypadek w Polsce może być spowodowany używaniem telefonu komórkowego przez kierowcę.

Celem akcji jest uświadomienie polskich kierowców, jakie zagrożenia niesie za sobą używanie telefonu komórkowego, trzymanego w ręku, w czasie prowadzenia pojazdu. Akcję „Łapki na kierownicę” organizuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przy współpracy Yanosika i firmy Screen Network. Działania potrwają do końca marca.

Pobierz raport "Reklama w internecie 2022-2023"