Od 1 grudnia ubiegłego roku kierowców samochodów osobowych obowiązuje system e-TOLL na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4. Obowiązek opłacania przejazdów w tradycyjnych punktach poboru opłat na autostradach zniknął, a zastąpił go nowy, elektroniczny system e-TOLL, który wzbudził wśród kierowców niemałe emocje. W odpowiedzi na potrzeby zmotoryzowanych, twórcy Yanosika wprowadzili nową opcję w swojej aplikacji, która umożliwia jej użytkownikom wygodne opłacenie przejazdu odcinkami dróg objętych e-TOLLem.

Od 1 grudnia 2021 roku kierowców samochodów osobowych obowiązuje system e-TOLL, który zastąpił swojego starszego brata - viaTOLL. Skutkiem tego z autostrad A2 i A4 zniknęły bramki poboru opłat za przejazdy. Od dnia uruchomienia e-TOLL dla aut osobowych, kierowcy są zobowiązani do regulowania należności przez narzędzia obsługujące nowy system.

Powstało kilka rozwiązań regulowania płatności za przejazdy płatnymi odcinkami autostrad, w tym również rządowa aplikacja. Jednak opinie użytkowników, którzy z nich korzystali, były negatywne i nie spotkały się z aprobatą w środowisku zmotoryzowanych.

O ile zawodowi kierowcy ciężarówek, których e-TOLL dotyczy od czerwca 2021 roku, nie mają z tym większych problemów, bo korzystają w głównej mierze z dedykowanych urządzeń ZSL i OBU, o tyle kierowcy osobówek zaczęli szukać rozwiązania na miarę swoich potrzeb.

W poszukiwaniach alternatywy dla rządowej aplikacji czy drukowanych biletów, polskich kierowców postanowił wesprzeć Yanosik. W ofercie polskiego systemu dla kierowców znajdują się dedykowane urządzenia obsługujące e-TOLL, współpracujące z aplikacją Y24. Każdy kierowca, czy to samochodu osobowego, czy też ciężarowego, mający urządzenie Yanosika może skorzystać z funkcji e-TOLL bezpłatnie.

E-TOLL działa w urządzeniach Yanosik XS, S-clusive i GTR. Komunikaty kierowane są do użytkownika w formie wizualnej (na urządzeniach z wyświetlaczem) oraz głosowej (Yanosik XS).

Poza sprzętem od Yanosika, każdy zmotoryzowany, który korzysta z aplikacji Yanosik, będzie miał od teraz do dyspozycji nową jej funkcję, umożliwiającą opłacenie przejazdu na płatnych odcinkach autostrad objętych systemem e-TOLL.

W aplikacji już od jakiegoś czasu funkcjonuje opcja Yanosik Pay, umożliwiająca opłacenie przejazdu odcinkami autostrad, które nie są objęte e-TOLL. Teraz twórcy wprowadzili do swojej aplikacji nowe rozwiązanie – „Bilet autostradowy”.

Nowa funkcja Yanosika dopełnia rozwiązanie stworzone z myślą o kierowcach. Dzięki wprowadzeniu tej opcji, kierowcy nie muszą pobierać dodatkowych aplikacji, ani kupować biletów stacjonarnie. W Yanosiku łatwo zapłacą za przejazd płatnym odcinkiem autostrady objętej systemem e-TOLL.

Kupno biletu autostradowego w Yanosiku odbywa się wyłącznie w aplikacji. Wystarczy, że kierowca uzupełni informacje dotyczące swojego pojazdu oraz planowanego przejazdu danym odcinkiem autostrady. Co ważne, w innych rozwiązaniach tego typu, kierowcy borykali się z problemem znajomości dokładnego miejsca wjazdu i wyjazdu na płatnych odcinkach autostrad. Yanosik pozwala na wybór faktycznego miejsca wjazdu lub wyjazdu przy pomocy mapy w aplikacji, co jest dużym ułatwieniem dla zmotoryzowanych.

- Zadbaliśmy o to, by wszystkie procesy odbywały się bezpośrednio przez Yanosika, co znacznie ułatwi kierowcom poruszanie się po autostradach objętych e-TOLL. Zmotoryzowani mogą wybrać z mapy Yanosika miejsce wjazdu na autostradę lub wyjazdu z niej. Mogą także wygenerować bilet w formacie PDF oraz zwrócić go, jeśli zajdzie taka potrzeba – komentuje Patryk Treumann, Yanosik