Jak się okazuje, za brudne auto kierowca może zostać ukarany mandatem, ze względu na stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Chcecie dbać o czystość swojego pojazdu regularnie, nie tracąc przy tym czasu w kolejce oraz pieniędzy na minuty mycia w myjniach bezdotykowych? W odpowiedzi na te potrzeby, MultiWash oraz właściciel aplikacji Yanosik, nawiązali współpracę.

W aplikacji Yanosik wprowadzono nową opcję – abonament w sieci MultiWash. W jego skład wchodzi 12 myć, które można wykorzystać dla dwóch samochodów w gospodarstwie domowym. Myciem i czyszczeniem wnętrza auta zajmuje się profesjonalny zespół, a cała usługa jest ubezpieczona na wypadek niepożądanych zdarzeń, takich jak m.in. porysowanie lakieru. Sieć MultiWash to 700 lokalizacji w Polsce, do których można się wcześniej umówić na wizytę i podjechać na mycie, bez czekania w kolejkach.

Mandat za brudne auto?

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Wyższe stawki kar za przekroczenia prędkości mają zniechęcać kierowców do szybkiej jazdy, ale na trasie nie tylko za to można otrzymać mandat. Kodeks wykroczeń przewiduje również karanie zmotoryzowanych, którzy stwarzają niebezpieczne sytuacje na drodze, a do tego zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. A do takich zachowań należy choćby jazda brudnym autem.

Policjanci mają prawo ukarać kierowcę brudnego auta za stwarzanie zagrożenia na drodze (kodeks wykroczeń art. 66 pkt 1) mandatem w wysokości od 20 do 500 zł oraz 6 punktami karnymi. Ponadto spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowcę, np.: w wyniku posiadania zabrudzonych i niedziałających poprawnie świateł, może podnieść kwotę mandatu o 1 000 zł i 6 punktów karnych.

Nieczytelne tablice rejestracyjne, które zasłania np.: warstwa brudu powstała w wyniku jazdy przez polne drogi, będzie ukarana mandatem w wysokości 100 zł i 3 punktów karnych. A przypominamy, że już wkrótce punkty karne będą ważne przez 2 lata od dnia uiszczenia opłaty za mandat.

Jak działa funkcja CarWash Club?

Wystarczy w menu aplikacji aktywować subskrypcję usługi CarWash Club, dodać pojazdy oraz metodę płatności. Następnie należy wybrać myjnię, umówić się telefonicznie na termin mycia i wygenerować indywidualny kod, który jest płatnością na myjni. Kolejnym krokiem jest wizyta w wybranej lokalizacji.

W ramach usługi można również wygenerować fakturę i przesłać ją na podany adres e-mail.

