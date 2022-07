Yanosik z nową kampanią promującą czytelnictwo. Na czym polega inicjatywa?

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Polacy nie mają czasu na czytanie książek, ale rokrocznie tracą po kilkadziesiąt godzin na stanie w korkach. Yanosik Autoplac wraz z Audioteką chcąc zwiększyć poziom czytania wśród polskich kierowców, rozpoczynają dużą kampanię udostępniania bezpłatnych audiobooków zmotoryzowanym Polakom, którzy mogą ich słuchać w trasie na wakacje, w korkach, w drodze do pracy, a nawet w trakcie jazdy do sklepu czy na zakupach.

Czytelnictwo w Polsce

Ponad połowa Polaków nie przeczytała książki w ciągu ostatniego roku. Według Krajowego Instytutu Mediów 56% Polaków nie sięgnęło po ani jedną książkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dlaczego Polacy tak mało czytają?

Prawdopodobieństwo przeczytania książki maleje wraz z wiekiem, a do tego na czytanie trzeba mieć czas. A to już luksus, na który nie każdy może sobie pozwolić. W świetle codziennych zobowiązań, pracy, życia rodzinnego i innych form rozrywek, okazuje się, że ciężko jest wygospodarować czas na przeczytanie książki. Zwykle sięga się po nią wieczorami, przed zaśnięciem, aby się wyciszyć i zrelaksować. O ile ta praktyka zdaje się być dobrym pomysłem, o tyle trzeba wziąć również pod uwagę całodzienne zmęczenie, które nierzadko uniemożliwia przeczytanie większej liczby stron.

Zgodnie z danymi z raportu Krajowego Instytutu Mediów, książek nie czyta więcej mężczyzn (64%) niż kobiet (48,8%). Najmniej zaczytaną grupą wiekową jest ta od 45 do 54 lat. Z kolei, najczęściej czytającymi osobami są te w wieku 18-24 lat (63,9%), 25-34 lat (48,4%) i 35-44 lat (46,4%).

Aż 3 dni w roku na stanie w korku

Czy wiesz, że średnio 3 dni w roku tracisz na stanie w korkach? To czas, który poświęcasz na stres i obgryzanie paznokci. A możesz wykorzystać go znacznie lepiej. Według raportu INRIX poznańscy kierowcy w ubiegłym roku w korkach spędzili 87 godzin, zmotoryzowani wrocławianie 84 godziny, warszawiacy 62 godziny, a krakowianie 61 godzin.

- Korki to jedna z przyczyn pojawiającej się agresji i gniewu u kierowców, które z kolei zwiększają ryzyko spowodowania wypadku. Zamiast tracić czas spędzany w korkach, warto go zainwestować w inną czynność, możliwą do wykonywania w tej sytuacji. Audiobook “Wiedźmin. Czas pogardy.” trwa 8 godzin i 1 minutę, chcąc odsłuchać całą sagę o przygodach Wiedźmina w audiobookach, potrzebujemy więc kilkudziesięciu godzin. I na to możemy poświęcić swój czas w samochodzie, którym dojeżdżamy do pracy, stoimy w korkach, czy jedziemy w dalsza trasę na wakacje. W ten sposób, w ciągu roku można “przeczytać” więcej książek, niż dzięki codziennemu czytaniu kilku stron wieczorami, przed zaśnięciem - komentuje Andrzej Mejer, Yanosik

Korki uliczne nie biorą się wyłącznie z powodu stłuczek, kolizji czy wypadków. Często to wynik zachowania samych kierowców, którym zależy na czasie i chcą jak najszybciej dojechać do celu. Nieumiejętna jazda na suwak nie sprzyja szybkiemu rozładowaniu korków, a potęguje stres i zdenerwowanie u kierowców. Korki są również spowodowane remontami dróg i nawierzchni, które często zaskakują kierowców w porannej jeździe do pracy. A takie zaskoczenie może kosztować nie tylko czas, ale również kolizję z innym pojazdem.

- W Yanosiku zależy nam na tym, by kierowca był bezpieczny na trasie i tworzymy funkcje w aplikacji, które będą o to bezpieczeństwo dbały. Jedną z nich jest zgłaszanie miejsc remontów, wypadków czy innych zagrożeń na trasie, celem poinformowania wszystkich kierowców poruszających się tym odcinkiem o utrudnieniach - mówi Andrzej Mejer, Yanosik

Mniejsze ryzyko wypadków w długiej trasie

Słuchanie audiobooków w czasie jazdy sprzyja koncentracji. 40% kolizji drogowych powstaje w wyniku rozproszenia uwagi kierowców. Prowadząc samochód w długiej trasie obciążamy mózg, który nie pracuje wystarczająco intensywnie, ze względu na monotonię i zbyt małą stymulację. Wówczas myśli zaczynają błądzić, a kierowcy łatwiej się rozpraszają. Takie sytuacje są o tyle groźne, że mogą również doprowadzić do zaśnięcia za kółkiem. A to… z kolei do wypadku.

W Kanadzie przeprowadzono eksperyment z udziałem kierowców, którzy w trakcie jazdy słuchali audiobooków. Wybrali ostatni tom sagi o Harrym Potterze, który wciąga, ale też nie rozprasza uwagi zbyt intensywnie. W specjalnie przygotowanym symulatorze, w którym testuje się różne scenariusze zachowań na drodze, kierowcy odbywali jazdę autentycznym pojazdem. Jedni słuchali audiobooków, inni jechali w ciszy.

Okazało się, że ci kierowcy, którzy słuchali audiobooków w reakcji na zagrożenia hamowali znacznie szybciej, a także zachowywali większą czujność na prostych odcinkach dróg, na których istnieje największe ryzyko rozproszenia uwagi.

Darmowe audiobooki w trasę

- W trosce o bezpieczeństwo kierowców w trasie na wakacje nawiązaliśmy współpracę z Audioteka i zorganizowaliśmy akcję rozdawania bezpłatnych audiobooków na trasę. Wystarczy wejść na platformę Yanosik Autoplac i zdrapać kod do audiobooka. W ten sposób chcemy zwiększyć poziom czytelnictwa polskich kierowców, jak również zadbać o ich koncentrację na trasie. Słuchanie audiobooka sprzyja skupieniu, minimalizuje ryzyko rozproszenia uwagi w wyniku monotonnej podróży autostradą czy prostymi odcinkami dróg, a co za tym idzie - zmniejsza ryzyko spowodowania wypadku - komentuje Andrzej Mejer, Yanosik.

Twórcy Yanosik Autoplac oferują kierowcom dostęp do subskrypcji Audioteka Klub na 30 dni. Wśród kolekcji audiobooków czekają bestsellerowe tytuły znanych autorów, takich jak Żulczyk, Sapkowski, Rowling czy Mróz.

- Z doświadczenia wiemy, że audiobooki są bardzo dobrym rozwiązaniem na dłuższe trasy. W bardzo prosty sposób wgrywa się je do telefonu i odsłuchuje w samochodzie. Oczywiście, nie każdy kierowca może być nimi zainteresowany myśląc, że mogą go nudzić w trasie. Tu jednak warto im dać większy kredyt zaufania, ponieważ niektóre audiobooki są tak wciągającym słuchowiskiem, że słuchacz może być naprawdę zaskoczony. Ponadto plusem audiobooków jest to, że nie trzeba przerywać ich słuchania po zakończeniu podróży. Można je zabrać ze sobą na plażę, spacer po lesie czy górską wycieczkę - podpowiada Andrzej Mejer, Yanosik

Pobierz ebook z raportem "Content marketing 2022"