YouTube cenniejszy niż telewizja. Na co zwracają uwagę użytkownicy? [badanie]

Coraz częściej oglądamy YouTube na telewizorach i doceniamy unikalne treści na platformie oraz ich autentyczność - wynika z badań zaprezentowanych podczas tegorocznego YouTube Brandcast. Wynika z nich również, że gdyby serwis zniknął, tęskniło by za nim 4 razy więcej osób niż za telewizją. DO tego, aż 81% użytkowników YouTube uważa, że oferuje on treści, jakich nie mogą znaleźć nigdzie indziej.

W lipcu tego roku przeprowadzone zostało badanie etnograficzne użytkowników YouTube. Mieli oni wyobrazić sobie, że YouTube znika całkowicie z ich życia. Ćwiczenie to pokazało, jak wiele dziedzin życia bez YouTube byłoby znacznie trudniejsze, jak wielu podpowiedzi dotyczących codziennego życia brakowałoby użytkownikom: np. co ugotować, co kupić, jak rozwiązać konkretne problemy.

– To, jak ważną rolę w życiu konsumentek i konsumentów pełni YouTube widać po metaforach, jakimi użytkownicy opisują platformę. YouTube jest jednocześnie kołderką i plasterkami na rozmaite życiowe bóle, jest też jak MacGyver: pomoże rozwiązać każdy problem. 60-letnie małżeństwo ze Śląska opowiadało nam, że gdyby nie YouTube to rozwiedli by się przy składaniu kabiny prysznicowej. W końcu dzięki instrukcji filmowej na YouTube udało się i remont zakończył się sukcesem – mówi Anna Szutowicz, Y&LOVERS.

YouTube ważniejszy niż telewizja

Dodatkowo w badaniu ilościowym Why wideo na próbie 2000 Polek i Polaków w wieku 18-64, którzy oglądają treści wideo w internecie, respondenci odpowiadali na pytanie “za którymi platformami wideo tęsknilibyście najbardziej, gdyby one zniknęły?” W tym rankingu YouTube zajął 1. miejsce. Za YouTube tęskniłoby cztery razy więcej osób niż za telewizją.

Co powoduje tak silne przywiązanie użytkowników do YouTube? Są to przede wszystkim wyjątkowe treści, jakie oferuje platforma, ze względu na ich różnorodność oraz unikalny charakter. Aż 81% użytkowników YouTube uważa, że oferuje on treści, jakich nie mogą znaleźć nigdzie indziej.

Badania pokazują również, że treści dostępne na YouTube odgrywają bardzo ważną rolę w procesach zakupowych. 67% użytkowników YouTube mówi, że YouTube pomaga im zdecydować, który produkt kupić, a tylko 37% konsumentów szuka inspiracji zakupowych w telewizji.

– YouTube cieszy się większym niż TV zaufaniem jako źródło wiedzy o produktach i usługach. Informacje na platformie wydają się użytkownikom bardziej autentyczne bo YouTube postrzegany jest jako kanał ludzki i bliższy życia niż TV. YouTube to miejsce, gdzie można dopisać swój komentarz, nagrać kontr-filmik i obnażyć niezgodności - także te marketingowe – mówi Iwona Piwek, Head of Video Sales YouTube.

YouTube coraz częściej oglądamy na telewizorze

W Polsce, na przestrzeni ostatnich 5 lat trzykrotnie wzrosła liczba gospodarstw domowych posiadających Connected TV, czyli telewizor podłączony do internetu. Obecnie 27% gospodarstw telewizyjnych ma duży ekran z możliwością podłączenia do sieci.

– Chociaż na Connected TV nadal dominuje klasyczna telewizja, młodsze grupy wiekowe wybierają streaming na dużym ekranie. Średni czas poświęcany przez posiadaczy CTV na streaming na telewizorze to 50 minut tygodniowo. Przy tym co czwarty użytkownik YouTube deklaruje, że ogląda go też na dużym ekranie. W lipcu 2021 roku z YouTube na ekranie telewizorów korzystało prawie 4,5 mln widzów. Średni czas jaki na to przeznaczali wynosił godzinę i szesnaście minut – mówi Piotr Marzec, Head of Market Development w Google.

YouTube na telewizorze ustępuje miejsca wyłącznie Netflixowi - stanowi jedną trzecią oglądalności streamingu na dużym ekranie i jest numerem jeden wśród serwisów AVOD, czyli wykorzystujących model reklamowy, niezależnie od grupy wiekowej.

5 sekund ma znaczenie

Przeciętny Polak w 2020 roku spędził każdego dnia przed ekranem telewizora 4 godziny i 21 minut , zaś polski internauta na przeglądanie zasobów sieci poświęca około 2 godzin i 30 minut dziennie. Celem cross-mediowego badania przygotowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Kantar oraz Google było zrozumienie jak różni się efektywność marketingowej komunikacji ze względu na typy urządzeń ekranowych i typy kanałów mediowych.

Główne wnioski z badania, zaprezentowane po raz pierwszy podczas YouTube Brandcast, nie pozostawiają wątpliwości: wspieranie komunikacji w TV za pomocą wideo online zwiększa efektywność komunikacji. Krótkie formaty reklamowe wyświetlane w kanałach digital samodzielnie lub w połączeniu z telewizją, są skutecznym narzędziem do podnoszenia świadomości marki. Możliwe do pominięcia po 5 s reklamy na YouTube działają na świadomość nawet wtedy, kiedy są pomijane.

Większą skutecznością w przypadku budowania świadomości marki charakteryzuje się komunikacja na YouTubie łącznie z TV niż działania reklamowe na każdej z tych platform z osobna. Inaczej działają te same reklamy na desktop i mobile: desktop ma większą przewagę w obszarze budowania świadomości, podczas gdy reklamy wyświetlane na smartfonach są bardziej skuteczne we wzmacnianiu wartości marki.

Widz nie zawsze ogląda telewizję z maksymalnym zaangażowaniem w odbierane treści, a w szczególności, kiedy tymi treściami są reklamy. W badaniu w 86% przypadkach oglądania mediów konsumenci podejmowali różne próby uniknięcia kontaktu z reklamami: zmieniali kanał, wychodzili z pomieszczenia, korzystali ze smartfona, rozglądali się, rozmawiali z innymi osobami znajdującymi się w pokoju. Dlatego też pojedyncza impresja reklamy w środowisku digitalowym charakteryzuje się większą skutecznością w porównaniu do telewizji. Warto jednak zauważyć, że konsumenci z reguły pomijają reklamy (w 86% nagrań miało miejsce przynajmniej jedno przerwanie oglądania reklam). W tym kontekście krótkie formaty powinny zyskiwać na popularności, ponieważ są mniej inwazyjne, co powinno pomóc w utrzymaniu uwagi odbiorców. Jest to także wyzwanie dla marketerów, gdyż to format, który wymaga sporej kreatywności tak, aby 6-sekundowa treść została zauważona i zapamiętana.

