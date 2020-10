YouTube stanie się platformą sprzedażową?

Google od dłuższego już próbuje swoich sił w e-commerce dynamicznie rozwijając platformę Google Shopping, ale to dopiero początek. Gigant, który do tej pory koncentrował się na walce z Amazonem, dopiero teraz dostrzegł handlowy potencjał mediów społecznościowych. Jak wskazuje Bloomberg, YouTube testuje rozwiązania, które mają pozwolić na kupowanie produktów pokazywanych w materiałach wideo bezpośrednio na platformie. Ponadto, firma testuje również nową integrację z Shopify.

Rzecznik YouTube'a potwierdził, że firma testuje te funkcje, a twórcy będą mieli kontrolę nad wyświetlanymi produktami. Więcej szczegółów jednak nie zdradził, podkreślając, że na razie można mówić jedynie o eksperymencie. Kierunek wydaje się jednak więcej niż oczywisty, z kilku powodów.

Google, które swoje kompetencje e-commerce'owe dopiero wykuwa tym sektorem zainteresowało się stosunkowo niedawno, gdy konkurencja w postaci Amazona przybrała niebezpiecznie rzeczywistych kształtów. Już dzisiaj większość amerykańskich konsumentów swoją "zakupową podróż" zaczyna nie od Google, a od Amazona właśnie i Google, mimo że wciąż króluje we wszystkich innych zapytaniach, nie mogło oddać mu pola bez walki. Wiedza na temat intencji zakupowych, a taką właśnie posiada Amazon, jest zbyt cenna.

Przed nami otwiera się ciekawy etap walki o odbiorcę proaktywnego, szukającego produktów w wyszukiwarkach. Spektrum Amazona jest ograniczone do produktów FMCG+, ale ich platforma reklamowa ma niski próg wejścia - nie wymaga specjalnego przygotowywania feedów produktowych czy kreacji graficznych. Reklamować może się tam praktycznie każdy posiadający jakąkolwiek ofertę produktową. W jednym narzędziu znajduje się jednocześnie sklep oraz system serwujący reklamy. W przypadku Google Ads mamy do czynienia z przynajmniej 3 elementami, które należy zgrać: systemem reklamowym, Google Merchant Center oraz oczywiście sklepem. To sprawia, że mikroprzedsiębiorcy mogą faworyzować Amazona. Z kolei przy dużych budżetach reklamowych, w których sprawdza się reklama wielokanałowa, Amazon może być interesującym kanałem dodatkowym.

Wojciech Spychalski, Head of Growth Marketing, Whites

Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych użytkownicy rozpoczynają wyszukiwanie produktu już w 66% na Amazon! Trend ten umacnia rola wyszukiwania głosowego. W USA Alexa jest liderem, a marketerzy zastanawiają się czy za kilka lat będą bidować „odpowiedź głosową” w wyszukiwarce Amazon. Tym bardziej, że udział produktów private-lebel w Amazon od 2018 roku gwałtownie rośnie. Co odpowie Alexa na pytania – zamów mi baterie? Może się okazać, że Duracell będzie musiał zapłacić za odpowiedź. Marketerzy muszą się jak najszybciej przygotować się na strategiczną obecność w Amazon. W tym jednak przypadku algorytm opiera się w dużej mierze o przygotowane karty produktowe oraz najważniejsze dla Jeffa Bezosa 3 obietnice – najlepszej ceny, wyboru i efektywnej dostawy.

Wiola Łada-Szewczenko, Head of DBI & Ecselis, Havas Media Group