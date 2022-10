karta, laptop, ecommerce, fot. Mastercard

Wydatki na artykuły spożywcze w internecie wzrosły o 70% w porównaniu do poziomu sprzed pandemii. W ujęciu globalnym, rezerwacje lotów komercyjnych w trakcie tegorocznego lata utrzymywały się na poziomie 15% powyżej poziomu z 2019 roku, a praca zdalna wpływa na to, jak żyjemy i gdzie spędzamy czas - w efekcie "weekend" zaczyna się wcześniej. Takie wnioski płyną z raportu “Shifting Wallets” autorstwa Mastercard Economics Institute’s. Jest to obszerna analiza nawyków zakupowych konsumentów z całego świata oraz tego, jak zmieniają się one w ostatnim czasie.

Wraz z wyższymi cenami zmuszającymi konsumentów do zadbania o przywrócenie równowagi między wydatkami o charakterze rekreacyjnym i podstawowym. Podróże oraz żywność odzyskały w ostatnich latach prymat w tym podziale.

Podróże

Podróże nadal priorytetem dla konsumentów. W ujęciu globalnym, liczba rezerwacji lotów komercyjnych w trakcie tegorocznego lata (maj – sierpień) była o 15% wyższa, w porównaniu do 2019 roku, pomimo zwiększonych wyzwań logistycznych i presji cenowej.

Loty krótkodystansowe napędzają większość wzrostu podróży na świecie (+20% w porównaniu do długodystansowych) z wyjątkiem krajów europejskich, gdzie podróżni mają dobre alternatywy dla krótszych podróży. W Polsce sytuacja wygląda trochę inaczej – w porównaniu do 2019 roku, tego lata odnotowano wzrost liczby krótkodystansowych lotów o ponad 42%. Co więcej, Polacy zatęsknili za dalekimi podróżami - rezerwacje lotów długodystansowych wzrosły o 150% w sierpniu 2022 roku w porównaniu do sierpnia 2019 roku.

Wizyty w restauracjach

Łatwość jedzenia na mieście przyciąga konsumentów. Globalnie, wydatki na wizyty w restauracjach wzrosły o 25% w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Z kolei na jedzenie, głównie ze względu na dużą inflację w tym sektorze, wydaliśmy o 14% więcej .

Zakupy spożywcze w internecie

Patrząc na długoterminowe trendy w ujęciu globalnym, wydatki na zakupy spożywcze online wzrosły o 70% od czasów sprzed pandemii (2019), podczas gdy wydatki na zakupy dokonywane fizycznie, w sklepach wzrosły o 25%. Świadczy to o napędzanym pandemią przejściu na rozwiązania cyfrowe i rosnącym przywiązaniu do tej wygodnej formy robienia zakupów.

Małe firmy wykazują zyski z usług online

Największe konsekwencje zmian i zamknięć związanych z pandemią, poniosły małe przedsiębiorstwa i to one starają się szybko przejść do sprzedaży online. Małe firmy świadczące usługi online – takie jak, między innymi, doradztwo podatkowe, korepetycje czy usługi opieki osobistej - rosną 1,5-2 razy szybciej niż duże firmy również oferujące te usługi przez internet . Widać to szczególnie w takich krajach jak Belgia, Brazylia, Kanada, Włochy i Singapur.

Duże firmy handlowe zdecydowanie wyprzedzają małe przedsiębiorstwa w przechodzeniu na rynek cyfrowy. W sierpniu, w sektorze handlowym, sprzedaż e-commerce dużych firm wzrosła o 66% w porównaniu z 27-procentowym wzrostem wśród małych, w porównaniu do 2019 roku. Rozbieżność ta jest szczególnie widoczna w bardziej rozwiniętych gospodarkach, jak w Australii, Niemczech, Hong Kongu i Singapurze.

Zakupy online i nie tylko. Kiedy?

Minęły czasy, w których jasno można było określić dni związane z robieniem zakupów i tym samym wydawaniem pieniędzy. Praca z domu i wzrost znaczenia rozwiązań cyfrowych zatarły ewentualne różnice między sposobem wydatkowania budżetu domowego w weekendy i w ciągu tygodnia. W przypadku restauracji, sklepów detalicznych, ale także i innych biznesów, ma to szczególnie duże znaczenie w kontekście odpowiedniego zarządzania personelem czy łańcuchami dostaw.

Coraz częściej dokonujemy wydatków zarówno na dobra, jak i na doświadczenia w trakcie tygodnia. W ujęciu globalnym, mniej więcej 5% całkowitych wydatków w centrach handlowych, wcześniej dokonywanych w trakcie weekendów, przesunęło się teraz na dni tygodnia. Stanowi to około 22,3 miliarda dolarów z całkowitej globalnej sprzedaży w centrach handlowych.

W Stanach Zjednoczonych obserwujemy wyraźne przesunięcie wydatków w kinach z weekendów na dni powszednie. Trend wskazuje na przesunięcie się o 3 punkty procentowe z soboty na dni tygodnia – głównie na czwartki i w mniejszym stopniu, także na poniedziałki.

W Polsce udział wydatków w piątki na kino spadł o 1,7%, podczas gdy w poniedziałki wzrósł o 0,8% względem 2019 roku. Częściej decydujemy się na zakup biżuterii czy prezentów w tygodniu (poniedziałek - 2,8%; wtorek - 2,6%; środa - 2,8%), niż w sobotę, gdzie odnotowano spadek o 4,4%, w porównaniu do 2019 roku. Chętniej również robimy zakupy spożywcze w soboty (3,3%) i handlowe niedziele (1,7%), rezygnując z nich w poniedziałki (-2,7%).

- Zmiany w preferencjach wydatków pojawiają się wtedy, gdy konsumenci zaczynają przyzwyczajać się do rytmu nowej rzeczywistości. Pomimo zmagań z rosnącymi cenami, stopami procentowymi i dużą niepewnością gospodarczą, klienci dostosowują swoje nawyki dotyczące wydatków do tego, co najlepiej sprawdza się w ich życiu – komentuje Natalia Lechmanova, Starsza Ekonomistka w Mastercard Economics Institute.