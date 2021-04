Popularność płatności bezdotykowych w górę. Zdominowały one transakcje kartowe

karta, płatność bezgotówkowa, terminal, fot. Visa

Visa ogłosiła, że przetworzyła dodatkowy miliard płatności bezdotykowych, które wcześniej wymagałyby potwierdzania kodem PIN. Świadczy to o rosnącym zaufaniu konsumentów do transakcji dokonywanych zbliżeniowo. Próg ten przekroczony został w niespełna rok od podniesienia limitu dla płatności zbliżeniowych w 29 krajach w Europie, w odpowiedzi na pandemię COVID-19. W Polsce w III kwartale ubiegłego roku udział transakcji bezdotykowych w ogólnej liczbie płatności kartowych w sklepach stacjonarnych wynosił prawie 95%.

Bezdotykowe płatności przestały być już tylko wygodnym sposobem płacenia, a stały się koniecznością zarówno dla konsumentów, jak i sprzedawców. Potwierdza to rosnąca popularność płatności zbliżeniowych, która jest jednym z głównych trendów obserwowanych w czasie pandemii. Badanie Visa wykazało, że dwie trzecie (65%) konsumentów na całym świecie wolałoby w przyszłości korzystać z płatności zbliżeniowych równie często lub częściej niż dzisiaj.

- Rosnące zapotrzebowanie na płatności bezdotykowe pokazuje, że płacenie w sposób zbliżeniowy stało się dla europejskich konsumentów i sprzedawców częścią codziennego życia. Transakcje zbliżeniowe są coraz popularniejsze, ponieważ łączą w sobie szybkość z wygodą i bezpieczeństwem. W przypadku płatności kartami zbliżeniowymi, w porównaniu do innych sposobów płatności, niemal nie odnotowuje się transakcji oszukańczych. W krajach, gdzie płacenie zbliżeniowo jest szeroko rozpowszechnione, udział transakcji oszukańczych w punktach sprzedaży jest na historycznie niskim poziomie - tłumaczy Charlotte Hogg, Chief Executive Officer, Europe.

Przekroczenie progu miliarda transakcji bezdotykowych świadczy o tym, że konsumenci i sprzedawcy polegają obecnie na rozwiązaniach cyfrowych w dokonywaniu codziennych płatności. Umożliwienie płacenia i przyjmowania płatności w sposób zbliżeniowy będzie kluczowe dla odbudowania gospodarki w Europie. Samo podniesienie limitu dla transakcji nie wymagających potwierdzania ich kodem PIN nie ożywi europejskiej gospodarki, jednak jest to krok we właściwym kierunku. Dzięki temu konsumenci mogą czuć się pewniej podczas dokonywania płatności. Stanowi to także bardzo potrzebne wsparcie dla właścicieli sklepów, restauracji i innych sprzedawców.

W Europie można zaobserwować wyraźny wzrost zapotrzebowania na transakcje zbliżeniowe - w ten sposób realizowanych jest już ponad 80% płatności Visa w sklepach. We Francji w ujęciu rocznym liczba transakcji zbliżeniowych wzrosła o dwie trzecie, natomiast w Niemczech o prawie połowę. 400 milionów z miliarda takich transakcji dokonano w Wielkiej Brytanii, gdzie limit dla płatności zbliżeniowych podniesiony zostanie w tym roku do 100 funtów.

95 procent transakcji

W Polsce w III kwartale ubiegłego roku udział transakcji bezdotykowych w ogólnej liczbie płatności kartowych w sklepach stacjonarnych wynosił prawie 95%. To wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast w grudniu 2020 r. liczba płatności zbliżeniowych Visa w Polsce wzrosła o 5% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Dane te pozwalają przewidywać, że tego rodzaju transakcje staną się jeszcze bardziej powszechne.

Coraz większą popularnością w Europie cieszy się także handel internetowy - w porównaniu do poprzedniego roku, w grudniu 2020 roku w ponad 15 krajach liczba płatności Visa za zakupy w sieci wzrosła przynajmniej o 40%. W Polsce wzrost ten wyniósł ponad 20%.

