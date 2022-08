Allegro One Box, fot. Allegro

Zielone automaty One Box są już trzecią największą siecią w Polsce pod względem liczby automatów i drugą pod względem liczby skrytek, do których docierają przesyłki z platformy. Dodatkowo, dostawa One Box stała się jedną z trzech najpopularniejszych na Allegro markowych metod dostawy, które sprzedawcy udostępniają w swoich ofertach. Allegro rozwijając sieć One Box stawia nie tylko na szybką i wygodną dostawę, ale także oferuje dodatkowe funkcje takie jak dane o jakości powietrza, oddanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych czy posadzenie drzew w imieniu klienta za odbiór co dziesiątej przesyłki.

Zielony automat Allegro One Box z numerem "2000 & one" stanął w Warszawie przy ulicy Sejmu Czteroletniego. Do końca roku najpopularniejszy serwis e-commerce w Polsce planuje ustawienie przynajmniej 3000 zielonych automatów, z których skorzystają mieszkańcy całej Polski.

- Nie minął jeszcze rok od uruchomienia naszej sieci One Box, a już możemy powiedzieć, że oferowane przez nas usługi osiągnęły pełną dojrzałość. Nie tylko dynamicznie zwiększamy liczbę zielonych automatów – czego dowodem jest właśnie ustawiony 2001. One Box - ale przede wszystkim wprowadzamy innowacyjne rozwiązania - jak ułatwienie jednoczesnego odbioru przesyłek wielu klientom. Wysoka jakość usług i krótki czas dostawy to dla nas priorytety, które stają się wyróżnikiem marki One Kurier by Allegro na rynku. Nie oznacza to, że spoczywamy na laurach, wręcz przeciwnie! Wyznaczamy kolejne, bardzo ambitne cele - Jacek Powałka – odpowiedzialny za rozwój sieci Allegro One.

Rośnie nie tylko liczba zielonych automatów, do których klienci mogą zamawiać swoje zakupy na Allegro, ale także grono sprzedawców oferujących usługi logistyczne Allegro One. Obecnie dostawy do One Box, znalazły się na podium najpopularniejszych markowych metod dostawy oferowanych przez sprzedających na platformie. Jednocześnie One Box, pod względem liczby dostępnych skrytek, jest już drugą największą siecią w Polsce i pozostaje na podium, gdy policzymy rozstawione automaty. Dzięki temu, że rozwijana przez Allegro oferta logistyczna w rekordowo krótkim czasie stała się tak szeroko dostępna, pozwala to sprzedawcom jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania ich klientów.

Usługi logistyczne

Allegro weszło zdecydowanym krokiem na rynek usług logistycznych, oferując cały pakiet rozwiązań dla użytkowników platformy. Marka One Kurier by Allegro obejmuje sieć punktów odbioru stacjonarnego (One Punkt) i zielonych automatów paczkowych (One Box), a także kompleksową ofertę magazynowania i zarządzania wysyłką (One Fulfillment) oraz łączącego te usługi kuriera specjalizującego się w szybkich dostawach (One Kurier).

One Kurier by Allegro oferuje sprzedającym szyte na miarę rozwiązania w zakresie dostaw przy jednoczesnym dążeniu do skompensowania wpływu na środowisko naturalne: za każde 10 przesyłek firma sadzi drzewo w imieniu klienta z jego osobistą dedykacją, nieodpłatnie przyjmuje używany elektrosprzęt, a wszystkie zielone automaty wyposażone są w czujniki jakości powietrza (wyniki może sprawdzić każdy na stronie one.allegro.pl) i w 95% są pokryte roślinnością. Marka rozwija także pilotażowe programy wykorzystania rowerów cargo i samochodów elektrycznych do obsługi dostaw oraz innowacyjną obsługę zwrotów opakowań kartonowych.