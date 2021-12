Allegro z większą liczbą automatów One Box oraz umową z Shell i Stokrotką

kanał kontaktu dla głuchych, One Box, fot. Allegro

Mieszkańcy Poznania, Wrocławia, Gdańska, Gdyni, Łodzi, a także Bydgoszczy, Krakowa i Katowic mogą już zamawiać zakupy do zielonych automatów One Box by Allegro. Firma podpisała również umowę z koncernem Shell i siecią sklepów Stokrotka, która pomoże przyspieszyć rozwój sieci oraz pozwoli większej liczbie klientów na sprawne odebranie swoich zakupów także poza największymi miastami.

Do końca przyszłego roku nowa sieć będzie obejmować przynajmniej 3000 zielonych automatów w całej Polsce.

Mieszkańcy kolejnych dużych miast mogą w prosty i szybki sposób zamawiać swoje zakupy do zielonych automatów paczkowych One Box by Allegro, które oprócz wygodnego odbioru przesyłek umożliwiają również wzięcie udziału w szeregu działań na rzecz ochrony środowiska. Rozszerzanie sieci na cały kraj nabiera rozpędu również dzięki umowom z koncernem Shell i siecią Stokrotka.

- Widzimy pozytywne reakcje klientów oraz dynamicznie rosnącą liczbę organizacji i osób prywatnych, które chcą się przyłączyć do naszego projektu rozwijania odpowiedzialnej sieci automatów paczkowych. Utwierdza nas to w przekonaniu, że One Box by Allegro jest odpowiedzią na realne potrzeby konsumentów i ambitnych miast - mówi Jacek Powałka, odpowiedzialny za rozwój produktu One by Allegro.

Coraz większy zasięg

Mapa Polski na stronie One Allegro staje się coraz bardziej zielona - do Warszawy dołączyły Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Gdynia, Gdańsk, Wrocław, Katowice i Kraków, a dzięki współpracy z koncernem Shell oraz siecią sklepów Stokrotka automaty pojawią się niebawem także w mniejszych miejscowościach.

- Projekt ten bardzo dobrze wpisuje się w naszą strategię relacji z klientem i zaspokajaniu jego potrzeb konsumenckich. Chcemy aby nasze sklepy i ich najbliższe otoczenie było miejscem, gdzie szybko i wygodnie będzie można załatwić jak najwięcej swoich codziennych spraw i potrzeb – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych oraz inicjatywy ekologiczne

Każdy z nowo uruchomionych zielonych automatów sprawia, że coraz większa liczba klientów będzie mogła skorzystać z zakupów online oraz odbierać je w wygodny dla siebie sposób - także dlatego, że One Box by Allegro oferuje udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wsparcie dla osób niewidzących oraz nowatorski kanał kontaktu dla osób niesłyszących - wspierany przez tłumaczy polskiego języka migowego.

Nowa sieć to też coraz więcej możliwości podjęcia konkretnych działań prośrodowiskowych. Dzięki One Box by Allegro, zalegającym często w domach niepotrzebnym urządzeniom elektronicznym można nadać teraz drugie życie. Już po pierwszej odebranej przesyłce każdy klient otrzyma kod uprawniający do darmowego nadania sprawnego, choć niepotrzebnego już elektro sprzętu, dzięki czemu można w łatwy sposób włączyć się do nurtu reUSE. Co więcej, po każdej 10 odebranej przesyłce (a do końca tego roku już po trzech) Allegro zobowiązuje się do posadzenia drzewa z dedykacją od klienta. Pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze w tym roku.