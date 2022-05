Allegro wprowadza darmowe dostawy w ramach platformy Allegro Lokalnie

pudełka, opakowania, przesyłka, kurier, fot. Allegro

Internetowy rynek sprzedaży rzeczy z drugiej ręki zyskuje na popularności. Coraz częściej sięgamy po rzeczy używane, takie jak ubrania, książki czy nawet meble. Allegro Lokalnie to platforma, która umożliwia osobom prywatnym zakup oraz sprzedaż używanych przedmiotów, które dzięki temu zyskują nowe, drugie życie.

Trzymiesięczna promocja

Od kwietnia do końca czerwca użytkownicy platformy mogą korzystać z promocji, w ramach której dzięki usłudze Allegro Smart! mogą sprzedawać i kupować przedmioty z drugiej ręki z darmową dostawą do paczkomatów. Dzięki temu oszczędzają podwójnie: kupując tańsze, używane przedmioty i nie ponosząc kosztów doręczenia paczki. To odpowiedź na oczekiwania klientów oraz osób robiących zakupy online, dla których darmowa dostawa jest ważnym czynnikiem motywującym do kupowania w sieci. Jest to także kolejny krok w rozwoju serwisu, mającego za sobą dwa udane lata działalności.

- Allegro Lokalnie powstało w 2019 roku, jako odpowiedź na rosnące znaczenie rynku rzeczy z drugiej ręki w Polsce. Od tego czasu stale rozwijamy platformę, wprowadzając rozwiązania ułatwiające zakupy, m.in. aplikację mobilną, czy darmowe dostawy w ramach znanej i docenianej przez naszych klientów usługi Allegro Smart!. Kolejną nowością w naszym serwisie jest wprowadzona w marcu kategoria nieruchomości. Klienci mogą wystawić ogłoszenie i przeglądać oferty sprzedaży lub najmu m.in. domów, mieszkań, działek czy nawet lokali usługowych - Marek Skomorowski, Head of C2C/Classifieds w Allegro Lokalnie.

Darmowe osiem przesyłek

Aby skorzystać z darmowych przesyłek na Allegro Lokalnie wystarczy mieć na swoim koncie aktywną usługę Allegro Smart!. W czasie trwania promocji klienci mogą zamawiać z darmową dostawą do paczkomatów przy zakupach za min. 40 zł od jednego sprzedającego. Ponadto okazjonalni sprzedający ze zwykłym kontem, posiadający usługę Allegro Smart!, mogą wystawiać swoje ogłoszenia z opcją darmowej dostawy do paczkomatów i podczas promocji na Allegro Lokalnie nadać do 8 przesyłek.

Kupujący uwielbiają Allegro Smart! W badaniu satysfakcji klientów (NPS) program osiągnął poziom 92 – jeden z najwyższych na świecie.