Answear.com, oferujący modę i produkty home&lifestyle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, według wstępnych danych wypracował w I kwartale 2023 roku 271 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 52 proc. rok do roku. Mimo wymagającego otoczenia rynkowego, Spółka notuje wysokie dynamiki wzrostu, co pozwala uznać ją za jedną z najszybciej rosnących platform fashion e-commerce w Europie.

- Rok 2023 rozpoczęliśmy mocnymi wynikami sprzedażowymi za I kwartał. Bardzo dobre dane to efekt konsekwentnej realizacji strategii oraz wykorzystania zbudowanego potencjału naszej marki na 11 rynkach w regionie CEE. Wypracowane wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących e-commerce oferujących modę w Europie. Jest to również dowód, iż nasz biznes ma solidne fundamenty i mimo trudnej sytuacji rynkowej potrafi rosnąć o ponad 50 proc. rok do roku. – komentuje Krzysztof Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com.

W I kwartale bieżacego roku Answear kontynuował na wszystkich rynkach działania marketingowe nastawione na budowanie świadomości marki poprzez szerokozasięgowe kampanie telewizyjne i video-online. Dodatkowo Spółka elastycznie i reaktywnie zarządzała budżetami marketingowymi wzmacniając sprzedaż na rynkach, na których obserwuje największą efektywność realizowanych kampanii, z korzyścią dla globalnego wzrostu sprzedaży.

- Na wszystkich 11 rynkach konsekwentnie osiągamy dodatnią dynamikę sprzedaży, co przybliża nas do realizacji celu, jakim jest budowa lidera w branży fashion e-commerce w regionie CEE. Nasz wzrost wspieramy z jednej strony zwinnym zarządzaniem budżetami marketingowymi oraz działaniami nakierowanymi na wzmocnienie świadomości marki, z drugiej strony stałą pracą nad optymalizacją oferty produktowej – dodaje Jacek Dziaduś, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com.

Dodatkowo Spółka dobrze wykorzystała okres wyprzedaży i optymalnie zaplanowała budżety zakupowe, co pozwoliło na przyśpieszenie rotacji zapasów i optymalizację marży.