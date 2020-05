Aplikacja InPost coraz bardziej popularna. Firma podała nowe dane

Bezpłatna aplikacja mobilna do zdalnego otwierania Paczomatów InPost ma już 4 milionów aktywnych użytkowników, a firma notuje kilkaset tysięcy zdalnych otwarć skrytki paczkomatu dziennie. Ponadto przez 8 tygodni oprogramowanie stało na podium listy pobrań w sklepach Google Play i Appstore. Popularność aplikacji wzrosła ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie – z uwagi na trwającą pandemię – na usługi bezkontaktowe. W tym trudnym okresie Paczkomaty – których skrytki mogą być otwierane przez klientów InPost za pomocą własnego telefonu – profilaktycznie zapobiegają przenoszeniu się wirusa. Odbiory paczek bezkontaktowo w maszynach są znacznie bezpieczniejsze od odbiorów w punktów stacjonarnych.

- Wiedzieliśmy, że uruchomienie tego rozwiązania na polskim rynku logistycznym, jakim jest aplikacja mobilna do zarządzania Paczkomatem będzie bardzo dobrym pomysłem. Jednak do czasu pandemii nikt nie przewidywał, jak bardzo właśnie to rozwiązanie będzie potrzebne i jak świetnie zda egzamin. Naszym zdaniem to technologia jest logistyką jutra. Jak widać, opieranie strategii biznesu na innowacyjności pozwala świetnie przygotować się nawet na niespodziewane sytuacje. Gdy inni otwierają kosztowne oddziały stacjonarne, my sukcesywnie przenosimy wszystkie aktywności do aplikacji mobilnej – co pozwala nam powiększać przewagę technologiczną. Cieszymy się, że korzystając z usług InPostu klienci czują się bezpieczniej – czego dowodem jest fakt, że z aplikacji korzysta już 4 miliony użytkowników. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na Paczkomaty w tym trudnym okresie przyspieszyliśmy wprowadzenie Multiskrytki, czyli bezpłatnego rozwiązania, dzięki któremu kilka przesyłek do jednego odbiorcy umieszczanych jest w jednej skrytce – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.