Lodówkomaty InPost. Nowy sposób odbioru zakupów spożywczych już dostępny

lodowkomaty, paczkomaty, Auchan Direct fot. InPost

InPost podpisał umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę lodówkomatów oraz usługę dostaw door-to-door. Funkcjonalności nowych maszyn InPost pozwalają na bezpieczne przechowywanie żywności, napojów oraz mrożonek, a także ich odbiór przez klientów usługi Auchan Direct. Jak na razie lodówkomat dostępny w Piasecznie dla klientów e-sklepu Auchan, ale wkrótce pojawi się w dwóch nowych lokalizacjach.

Auchan Direct to usług pozwalająca na zamówienie produktów spożywczych przez internet. Od 14 kwietnia lodówkomat – działający przez całą dobę, siedem dni w tygodniu – jest dostępny w Piasecznie dla klientów e-sklepu Auchan. Kolejne maszyny pojawią się wkrótce przy następnych dwóch placówkach sieci – Auchan Łomianki oraz Auchan Warszawa Jubilerska.

Według badań Kantar TNS, przed wybuchem pandemii aż 40% kupujących w sieci chciało odbierać zakupy spożywcze w paczkomatach InPost. Obecnie zapotrzebowanie na Lodówkomaty wzrosło.

- Od dłuższego czasu byliśmy technicznie w pełni gotowi na wprowadzenie na rynek lodówkomatów – pilotażowe programy prowadziliśmy już od 2018 roku – jednak część spożywcza rynku e-commerce w Polsce nie była odpowiednio rozwinięta. Nadejście pandemii koronawirusa dynamicznie zmieniło nawyki konsumenckie, a sklepy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której wszyscy obecnie funkcjonujemy. Choć dynamika wzrostu tego segmentu jest wysoka, to nadal potrzeba większej skali – dlatego bardzo zachęcamy naszych partnerów do inwestowania w sprzedaż online. W kontekście pandemii, odbieranie artykułów spożywczych w Lodówkomatach czy w dostawie pod drzwi oraz produktów niespożywczych w paczkomatach jest doskonałą opcją dla konsumentów – widzimy to po ogromnym zapotrzebowaniu na nasze usługi. W tym trudnym okresie zakupy w Internecie – zwłaszcza z szybkim, bezkontaktowym odbiorem w paczkomacie – stały się bezpieczniejsze od tych odbieranych w punktach stacjonarnych – komentuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

Liczba paczkomatów InPost w Polsce to ponad 6 tys. urządzeń. Pod tym względem firma zarządzana przez Rafała Brzoskę pokonuje Pocztę Polską, która według informacji podanej przez InPost, ma 4600 placówek własnych. Aż 63% kupujących w Internecie deklaruje, że najczęściej korzystają z usług oferowanych przez InPost – to najwyższy wynik wśród wszystkich firm logistycznych działających w Polsce.

Paczka w Weekend

InPost z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe w związku pandemią przyspieszył start nowej usługi „Paczka w Weekend” umożliwiającej dostawy do paczkomatów także w soboty i niedziele. Za dodatkową opłatą w ramach tej usługi przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do paczkomatu lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w sobotę do godziny 13:00.

InPost udostępnił również rozwiązanie pozwalające na zarządzanie paczkomatem i swoją paczką z poziomu aplikacji. Rozwiązanie pozwala również odbierać przesyłki wielu osobom na raz. Strategia GO MOBILE! to znaczący krok w reorientacji branży logistycznej w kierunku mobilności. InPost umożliwi też niedługo nadawanie przesyłek za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie.

Jak podawaliśmy wcześniej, z InPost można skontaktować się za pomocą aplikacji WhatsApp. Klienci w ten sposób poznają status przesyłki czy numer do kuriera.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci paczkomatów dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.