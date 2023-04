Po gwałtownym wzroście w okresie pandemii handel internetowy przyhamował. Konsumenci na całym świecie pozostają ostrożni w wydawaniu pieniędzy, co wpływa również na zakupy online. Z analiz Salesforce Shopping Index za IV kw. 2022 r. wynika, że na tle globalnych spadków rynek e-commerce w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest wciąż perspektywiczny – jego wartość wzrosła o 11%, a liczba zamówień o 13% . Choć te dane mogą napawać optymizmem, zdaniem analityków ze Spicy Mobile firmy inwestujące w sprzedaż online powinny bardziej zainteresować się rozwojem biznesu w aplikacjach mobilnych. Już teraz „mobile” przewyższa „desktop” pod kątem ruchu oraz liczby zamówień, a patrząc na dane dotyczące korzystania z urządzeń mobilnych, „mobile” to aplikacje.

Jak wynika z badań Mojej Gazetki dla Spicy Mobile, aż 65% konsumentów robi zakupy na smartfonie, przy czym ponad połowa sięga w tym celu po aplikacje mobilne. Najczęściej na mobile’u kupują użytkownicy w wieku 25-34 lata. Wśród nich jedynie co piąty (19%) nigdy nie kupił nic na urządzeniu mobilnym.

Aż co piąty badanych twierdzi, że kupuje wyłącznie w aplikacjach mobilnych (20%), dla porównania do zakupów wyłącznie na stronach mobilnych przyznaje się tylko 9% badanych. 36% konsumentów kupuje w aplikacjach i na stronach mobilnych.

Ponieważ większość osób ma telefon zawsze przy sobie, zalety są oczywiste. Zakupy można zrobić w każdym miejscu i o każdej porze. Aplikacje mobilne działają szybciej i płynniej niż strony mobilne. Należy też pamiętać o tym, że użytkownicy doceniają spersonalizowane treści, a te można zapewnić właśnie w ramach aplikacji. Zdaniem eksperta dużą rolę odgrywają tu narzędzia marketingowe, które wspierają sprzedaż, jak na przykład notyfikacje PUSH. Są to wiadomości wyświetlane w pasku powiadomień, które pojawiają się na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem aplikacji. Ponieważ o nadejściu komunikatu PUSH informuje sygnał dźwiękowy lub wibracja, nie sposób go zignorować.

Aplikacje mobilne mogą być też wykorzystywane do działań wspierających sprzedaż w innych kanałach. Tak dzieje się często w przypadku produktów podatnych na efekt ROPO (research online, purchase offline). Należą do nich m.in. materiały budowlane i wykończeniowe, meble i wystój wnętrz, obuwie, sprzęt RTV/AGD czy produkty spożywcze.

- Powiadomienia PUSH pomagają zwiększyć zaangażowanie użytkowników oraz zachęcają do regularnych i konkretnych działań w ramach samej aplikacji. To doskonały sposób, aby przypomnieć klientowi o rzeczach, które pozostawił w koszyku – zaznacza Kąkol. W przypadku notyfikacji PUSH możemy korzystać z danych dotyczących lokalizacji na podstawie sygnału GPS, co daje nam możliwość precyzyjnego targowania. Docieramy do osób będących w danej chwili w określonej strefie, a zatem jesteśmy w stanie wyświetlić komunikat użytkownikom znajdującym się w obiekcie handlowym albo w jego bezpośredniej okolicy. Połączenie danych geolokalizacyjnych z innymi danymi o użytkowniku czyni komunikację jeszcze bardziej spersonalizowaną i efektywną – mówi Kąkol.