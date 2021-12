E-commerce powoli przekształca się w M-commerce. Tak zmieniają się postawy konsumentów

ecommerce, tablet, kobieta, fot. justynafaliszekm, pixabay

Zachodzącej na naszych oczach rewolucji cyfrowej i mobilnej towarzyszy zmiana postaw oraz zachowań e-konsumentów. Smartfony stają się integralną częścią e-commerce, gdyż już prawie 41 proc. Polaków deklaruje, że najczęściej korzysta właśnie z nich, kupując w sieci. Ulubionymi metodami płatności za zakupy w internecie są płatności cyfrowe – głównie przelew (Pay by link) i Blik, a przywiązanie do mobilności znajduje także swoje odzwierciedlenie w preferowanym sposobie dostawy - aż 57 proc. Polaków najchętniej wybiera automat paczkowy, który umożliwia elastyczny odbiór zakupów o dowolnej porze i zdalne otwieranie skrytek smartfonem.

Takie wnioski płyną z badania stworzonego przez Santander Consumer Bank w ramach cyklu Polaków Portfel Własny: „Polacy na e-zakupach 2021”. Dotyczy ono postaw i zachowań e-konsumentów, które odzwierciedlają aktualne trendy w e-commerce, w tym również te związane z rozwojem handlu mobilnego.

M-commerce, czyli smartfonowa wersja e-commerce

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku pandemia i dystans społeczny skłoniły konsumentów do częstszych zakupów w internecie. Obecnie ponad 80 proc. Polaków deklaruje, że kupuje online. Z raportu „Polacy na e-zakupach 2021” wynika również, że najczęściej używamy do tego smartfona. Już czterech z dziesięciu Polaków deklaruje, że najczęściej robi zakupy mobilnie. Spośród wszystkich ankietowanych kobiet, co druga (49 proc.) najchętniej zaopatruje się w internecie przy pomocy urządzenia mobilnego. Rzadziej jako główne narzędzie zakupów online telefon wskazują mężczyźni (32 proc.).

Mniejszą popularnością niż smartfony, wśród e-konsumentów, cieszą się urządzenia pełnowymiarowe. Laptopa najczęściej wybiera 34 proc. wszystkich ankietowanych, a komputer 22 proc. E-kupujący najrzadziej w celach zakupowych, w pierwszej kolejności wykorzystują tablet (3 proc.).

- Wyniki badania Santander Consumer Banku pokazują rosnącą siłę handlu online. Konsumenci stają się coraz bardziej mobilni. Przesunięcie ich preferencji w kierunku zakupów smartfonem wynika m.in. z wygody jego użytkowania. Polacy oczekują jej jednak nie tylko w procesie zakupu, ale również od dostawców usług finansowych. Dlatego uważnie obserwujemy rynek e-commerce oraz zmieniające się potrzeby naszych klientów. W odpowiedzi na nie tworzymy produkty, które odpowiadają ich oczekiwaniom – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Najpopularniejsze sposoby płatności i dostawy na rynku e-commerce

Z badania Santander Consumer Banku wynika, że Polacy kupujący w e-commerce chętnie korzystają z cyfrowych płatności. Jednocześnie mają oczekiwania względem dostawców usług finansowych – chcą płacić szybko, bezpiecznie i wygodnie. Dlatego najpopularniejszymi metodami płatności w e-commerce są szybki przelew i Blik. To ulubione formy dla dwóch trzecich Polaków. E-konsumenci bardzo chętnie sięgają po Blik, który swoją stale rosnącą popularność w e-commerce zawdzięcza m.in. wygodzie.

Przywiązanie do mobilności znajduje swoje odzwierciedlenie również w preferowanym sposobie dostawy. Według badania Santander Consumer Banku obecnie najczęściej wybieraną formą odbioru przesyłek z e-sklepów są automaty paczkowe. Takie doręczenie preferuje 57 proc. Polaków. Popularność odbioru paczek w wolnostojących urządzeniach jest większa od standardowej dostawy kurierem (39 proc.) czy znajdujących się w sklepach lub na stacjach paliw punktach odbioru (1 proc.). Polacy doceniają m.in. możliwość odbioru przesyłek o każdej porze oraz zdalnego otworzenia skrytki z użyciem smartfona. Rosnąca popularność automatów paczkowych nie jest nowym trendem, ale z uwagi na pandemię możemy mówić o jego rozwoju.