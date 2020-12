E.Wedel oficjalnie debiutuje na Allegro

czekolada, fot. congerdesign, pixabay

Na Allegro pojawił się oficjalny sklep marki E.Wedel. Produkty marki są już dostępne na największej platformie sprzedażowej on-line w Polsce. To doskonała informacja dla fanów wedlowskich słodyczy, którzy na co dzień korzystają z Allegro. Marka E.Wedel zachęca konsumentów do zakupów online, dzięki którym można podarować czekoladową przyjemność sobie oraz bliskim bez wychodzenia z domu.

Marka E.Wedel poszerzyła swoją działalność w sektorze zakupów online o oficjalny sklep na stronie Allegro. W szerokiej gamie produktów oficjalnego sklepu internetowego E.Wedel znajdują się liczne kategorie produktowe, które doskonale sprawdzą się na każdą okazję, także na prezent. Różnorodność słodyczy zadowoli każdego poszukiwacza chwili przyjemności, a w przedświątecznym okresie, w ofercie sklepu znajdują się również zestawy prezentowe idealne dla bliskich.

Oferta świąteczna i promocje

W ofercie znajdziemy zarówno świąteczne zestawy, jak i dwa warianty zestawów prezentowych, które przypadną one do gustu największym smakoszom.

Oprócz świątecznych zestawów w niezwykłych cenach, na oficjalnej stronie E.Wedel na Allegro można też znaleźć wyjątkowe promocje przygotowane specjalnie dla użytkowników platformy. Przykładowo, kupując 13 czekolad z kategorii Czekolady Gorzkie E.Wedel zapłacimy tylko za 10 otrzymując 3 czekolady w prezencie, a przy zakupie 15 wybranych batonów Pawełek zapłacimy za 12, dostając 3 gratis. Z kolei przy zakupie 5 sztuk Batonów Pawełek, bądź też 5 Czekolad E.Wedel 1 opakowanie dostaniemy gratis. Dla fanów kultowych pianek Ptasie Mleczko marka E.Wedel także przygotowała wyjątkową promocję: przy zakupie 5 opakowań produktu 1 z nich dostaniemy w prezencie.

W przypadku posiadaczy Allegro SMART można cieszyć się darmową dostawą wedlowskich słodyczy do Paczkomatów, Punktów odbioru oraz darmowym kurierem przy zamówieniu dowolnego produktu w oficjalnym sklepie. E.Wedel.

E.Wedel przez Allegro, Glovo, Uber Eats oraz Pyszne.pl

Oficjalny sklep E.Wedel na Allegro to kolejny krok w wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy z domowego zacisza w bezpieczny sposób mogą delektować się chwilą przyjemności. Produkty marki E.Wedel są także dostępne w oficjalnym sklepie internetowym Pijalni Czekolady E.Wedel oraz na platformach Glovo, Uber Eats czy Pyszne.pl.

Na podobny krok niedawno zdecydowała się firma Mondelez Polska, właściciel takich marek jak Prince Polo, Milka czy Oreo.