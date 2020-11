Właściciel marek Milka, Oreo, Prince Polo rozpoczyna sprzedaż produktów na Allegro

Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska

Mondelēz International, producent takich marek jak Milka, belVita, Oreo, Delicje, Prince Polo, Toblerone czy Halls, w ramach realizacji strategii e-commerce, otworzył swój oficjalny sklep internetowy na Allegro.

Oficjalny sklep internetowy Mondelez Polska oferuje ponad 120 różnych produktów marek takich jak Milka, OREO, Delicje, Nussbeisser, Toblerone, Lubisie czy belVita. Dodatkowo firma planuje stopniowe poszerzanie asortymentu o kolejne marki z portfolio słodyczy i przekąsek, w tym także produkty sezonowe - już niedługo w ofercie znajdzie się typowo świąteczny asortyment.

- Wejście na Allegro to kolejny krok w realizacji naszej strategii e-commerce. W Polsce sprzedaż online w branży spożywczej stanowi nadal jedynie 1,5% całości biznesu, ale rozwija się dwucyfrowo więc zdajemy sobie sprawę, że jest to kanał przyszłości także w naszej branży – powiedział Marcin Dobrock, Dyrektor Zarządzający Mondelez Polska i kraje bałtyckie.

W pierwszej połowie 2020 roku liczba firm prowadzących sprzedaż na Allegro wzrosła o 14% do 117 tysięcy, a liczba ofert o 21% do 164 milionów (średnio ponad 100 nowych co minutę). Byli to zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i duże, rozpoznawalne marki.

- Trwająca epidemia COVID-19 wpłynęła na zachowania konsumentów oraz przyspieszyła rozwój zakupów przez internet. Zaletą tego kanału, jest nie tylko wygoda i dostęp do znacznie szerszej niż w sklepach stacjonarnych oferty, ale także bezpieczeństwo zakupów, które w obecnych czasach nabrało szczególnego znaczenia. Dlatego cieszymy się, że dzięki współpracy z Allegro konsumenci będą mogli w bezpieczny sposób wybierać spośród niemal całego naszego portfolio – dodaje Dobrock.

Zakupy spożywcze na Allegro stają się coraz bardziej popularne. Według danych Allegro, pierwszym półroczu odnotowano wzrost obrotu o prawie 150%, który został wygenerowany przez ponad 1,3 mln kupujących.

- Mondelez to kolejna duża i lubiana przez polskich konsumentów marka, która dołącza do grona naszych sprzedawców. Bardzo mocno rozwijamy portfolio produktów spożywczych dostępnych na Allegro, cały czas pamiętając, jak ważny w tej kategorii jest czas dostawy. Obecnie około 66 milionów wszystkich ofert Allegro może być dostarczonych do 2 dni po zakupie, w tym 16 milionów w ciągu 1 dnia. Niedawno uruchomiliśmy też możliwość dostawy w sobotę - skomentował Damian Zapłata, członek zarządu i Chief Commercial Officer w Allegro.

