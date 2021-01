Globalna sprzedaż ecommerce może sięgnąć 6 bln dolarów. Tempo wzrostu branży nadal będzie imponujące

zakupy, online, ecommerce, kobieta, komputer, fot. Homebook

Pokochaliśmy zakupy online i wszystko wskazuje na to, że tego "uczucia" nie przerwie nawet zakończenie pandemii. Według najnowszego raportu eMarketer, tylko w 2021 roku sprzedaż detaliczna w sieci wzrośnie na całym świecie o 14,3%, a w sklepach internetowych zostawimy blisko 5 bln dolarów. Z kolei w 2024 roku będzie to już 6 bln dolarów. Jednakże jak ostrzegają eksperci, nie wszyscy skorzystają na tych zmianach.

Wzrost sprzedaży ecommerce o 27,6 procent w 2020 roku

Jak szacują eksperci portalu eMarketer w raporcie „Global Ecommerce Update 2021”, mimo że całkowita światowa sprzedaż detaliczna spadła o 3,0%, to handel w internecie kwitł, zaskakując nawet analityków rynkowych. Według osób odpowiedzialnych za badanie, sprzedaż realizowana w modelu e-commerce odnotowała w ciągu minionego roku wzrost o 27,6%, znacznie przekraczając 4 bln dolarów. To więcej niż przewidywano zarówno przed globalną pandemią, jak i w trakcie jej trwania.

Pokonane prognozy

O sile rynkowych zmian i ich nieprzewidywalności najlepiej świadczy fakt, że jeszcze w połowie zeszłego roku (czerwiec 2020), eMarketer opublikował prognozę, według której handel elektroniczny miał urosnąć o około 16,5%.

– Rok 2020 był dla ludzkości przełomowy. Był to czas, kiedy "nowa gospodarka" zastąpiła stary system. Wprawdzie impetu i charakteru zmian, które dokonały się w ubiegłym roku, nie sposób porównać do takich momentów w historii, jak powstanie internetu czy wynalezienie penicyliny, to bez wątpienia był to okres wyjątkowego przyspieszenia. Po raz pierwszy doceniliśmy nasz cyfrowy dorobek, bez którego doświadczenie pandemii byłoby nieporównywalnie cięższe – twierdzi Bartosz Ferenc, współzałożyciel Centeo.

Lepsze i gorsze branże

Część sklepów internetowych w minionym roku doświadczyła wielokrotnych wzrostów sprzedaży. Największe odnotowały branże: spożywcza, elektronika, sklepy sportowe, budowlane. Aczkolwiek nie do wszystkich los uśmiechnął się jednakowo. Spadek w segmencie sprzedaży online dotknął takie sektory jak: odzieżowy, motoryzacyjny czy beauty. Szczególnie istotne dla e-handlu jest to, że epidemia przełamała bariery u osób niekorzystających w tym zakresie z internetu, dzięki czemu wzrost sprzedaży okaże się trwały.

Wzrosty nie do powtórzenia?

Ethan Cramer-Flood, realizujący prognozy dla serwisu eMarketer w Insider Intelligence i autor raportu „Global Ecommerce Update 2021” uważa, że konsumenci zachowają wiele nowo nabytych nawyków – szczególnie tych cyfrowych. Ekspert zastrzega jednocześnie, że imponujący wzrost, jakiego doświadczył rynek e-commerce w minionym roku, nie powtórzy się w 2021.

Jak wynika ze wspomnianego wyżej raportu, globalny rynek e-commerce urośnie w tym roku o 14,3% (wzrost o 611 mld USD). To imponująca wartość, ale nie tak fenomenalna, jak 20,2% w 2019 roku i 27,6% w roku ubiegłym.

Prognozy na 2024 rok

Jeszcze w 2018 roku wartość globalnego rynku e-commerce nie przekroczyła 3 bln USD. Szacuje się, że w 2020 roku konsumenci z łatwością pokonali granicę 4 bln dolarów. Eksperci odpowiedzialni za przygotowanie raportu uważają, że do 2022 roku wartość ta wzrośnie do poziomu 5 bln USD, a do 2024 roku - 6 bln USD. W 2020 roku udział segmentu e-commerce w całej sprzedaży detalicznej wynosił 18%, natomiast w 2024 roku ma on zawłaszczyć blisko 22%.