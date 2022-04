Inflacja wyhamowuje sprzedaż cyfrową. Nie jest to jedyne zmartwienie [badanie]

ecommerce, tablet, kobieta, fot. justynafaliszekm, pixabay

Raport Q1 Shopping Index firmy Salesforce za zakończony pierwszy kwartał 2022 roku wykazuje, że globalna sprzedaż cyfrowa spadła o 3% z roku na rok. Jest to pierwszy spadek odnotowany w dziewięcioletniej historii tego raportu.

Z danych opublikowanych przez firmę Salesforce wynika, że podczas gdy globalne wydatki na zakupy zmniejszyły się o 3% r/r, ruch zakupowy o 2%, a liczba zamówień o 12%, przez pozostałą część roku zaufanie klientów i wydatki online prawdopodobnie się ustabilizują. Spadki dotyczą w szczególności Europy, gdzie konsumenci mają do czynienia nie tylko z rosnącymi cenami paliwa, lecz również wojną. Sprzedaż internetowa spadła tam o 13%, a liczba zamówień o 17%. Problemy dotyczą również łańcuchów dostaw. W warunkach przedłużających się napięć i opóźnień dotyczących łańcuchów dostaw liczba jednostek magazynowych (SKU) w I kwartale 2022 r. zmniejszyła się o 3% w porównaniu z I kwartałem 2021 roku.

- Inflacja w końcu dogoniła rosnące wydatki. Konsumenci kupują mniej, spadła też liczba sklepów, w których dokonywane są zakupy. Prawdopodobnie nie jest to chwilowe wahnięcie nastrojów, lecz oznaka poważniejszej zmiany zachowań konsumentów. Aby dostosować się do tych nowych warunków, handlowcy muszą wyeliminować wszelkie tarcia między kanałami fizycznymi i cyfrowymi, co pozwoli im przyciągnąć i utrzymać lojalnych klientów – powiedział Rob Garf, wiceprezes i dyrektor generalny działu handlu detalicznego w firmie Salesforce.

W pierwszym kwartale 2022 roku wciąż rosły wydatki na towary luksusowe, torebki i walizki, podczas gdy konsumenci kupowali coraz mniej sprzętu gospodarstwa domowego, kosmetyków, artykułów sportowych i elektroniki. Największe spadki stanów magazynowych odnotowano w przypadku takich produktów, jak zabawki i artykuły edukacyjne (-23%) oraz sprzęt gospodarstwa domowego (-12%).

Elastyczne opcje płatności, takie jak zakupy z odroczoną płatnością (ang. Buy Now Pay Later – BNPL) zapewniają konsumentom bezpieczeństwo w niepewnych czasach. W I kwartale 2022 roku 9% zakupów cyfrowych na całym świecie było dokonywanych tą metodą, co oznacza wzrost o 20% z roku na rok i o 9% w porównaniu z IV kwartałem 2021 r. W Wielkiej Brytanii na zakupy BNPL przypadało 12% wydatków konsumenckich, czyli o 37% więcej niż przed rokiem. W Niemczech, Belgii, Australii i Nowej Zelandii oraz Holandii odnotowano największe wskaźniki wzrostu zakupów BNPL w I kwartale 2022 r., podczas gdy we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Kanadzie – największy wzrost z roku na rok.

Zaangażowanie cyfrowe utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Dwuletni wskaźnik wzrostu sprzedaży online w I kwartale wyniósł w skali globalnej 65%.

Coraz szybciej rosnące ceny paliwa, coraz większe niedobory towarów i ciągły wzrost inflacji wpływają na zwyczaje zakupowe konsumentów na całym świecie, co wkrótce może spowodować duże zmiany wskaźnika optymizmu konsumenckiego, a także zmniejszyć zakupy uznaniowe przez pozostałą część roku. Globalna gospodarka wciąż też odczuwa napięcia z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw w związku z lockdownami pracowników i zamknięciem portu w Szanghaju.