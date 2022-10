USB C

Nadchodzi zapowiadana rewolucja. Parlament Europejski w końcu zdecydował, że wszystkie sprzedawanie w Unii małe urządzenia elektroniczne będą musiały być wyposażone w port USB C. To ma chronić środowisko i dbać o interes konsumentów.

Jedną ładowarką mamy mieć możliwość naładowania wszystkich urządzeń.

Do nowego prawa będzie się musiał dostosować nawet Apple i jego flagowy iPhone, choć spekuluje się, że gigant może odważyć się na całkowitą rezygnację z portu i całkowite przejście na ładowanie magnetyczne.



Jedynie laptopy będą musiały zostać dostosowane do wymagań 40 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

USB C - rewolucja

Jak pisze na swoich stronach internetowych Parlament Europejski, potrzeba różnych ładowarek dla różnych urządzeń jest uciążliwa dla konsumentów i produkuje tony niepotrzebnych e-odpadów. Aby pomóc w osiągnięciu swoich celów środowiskowych i obniżyć koszty dla konsumentów, UE chce wprowadza jedną, uniwersalną ładowarkę - USB typu C.

Według Komisji Europejskiej aż 84% konsumentów doświadczyło problemów związanych z ładowarkami do telefonów w ciągu ostatnich dwóch lat,

USB C - w jakich urządzeniach będzie wymagane?



Nowe prawo obejmuje:

telefony komórkowe,

tablety,

aparaty cyfrowe,

słuchawki,

zestawy słuchawkowe,

podręczne konsole do gier wideo,

przenośne głośniki,

e-czytniki,

klawiatury,

myszy,

słuchawki douszne

przenośne urządzenia do nawigacji.

Laptopy będą musiały zostać dostosowane do wymagań 40 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Spór o USB C

Co ważne, nowe prawo przewiduje, że konsumenci będą mieli możliwość zakupu nowego urządzenia z urządzeniem ładującym lub bez.



Parlament Europejski od ponad 10 lat zabiegał o wprowadzenie wspólnej ładowarki do urządzeń przenośnych.

Chociaż niektóre firmy wprowadziły dobrowolne inicjatywy, co zmniejszyło liczbę typów ładowarek, nie wystarczyły one do osiągnięcia celów UE dla ograniczenia ilości e-odpadów.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie wspólnej ładowarki we wrześniu 2021 roku. Parlament i kraje UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych przepisów 7 czerwca 2022 r. Rządy UE będą miały dwa lata na wprowadzenie przepisów do prawa krajowego.

Nowe przepisy nie będą obejmować produktów, które zostały wprowadzone na rynek przed jego wejściem w życie.

Czym jest USB C?