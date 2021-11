InPost nawiązał współpracę z platformą eBay. Udostępnił 2500 paczkomatów

eBay, paczkomat, UK, fot. InPost

InPost ogłosił partnerstwo z eBay w Wielkiej Brytanii. Oznacza to dalszą ekspansję InPost w UK, dostarczanie elastycznych rozwiązań dla rosnącego rynku e-commerce oraz dostęp do 2500 paczkomatów dla sprzedawców i klientów eBay. Dodatkowo 250 paczkomatów InPost zostanie opatrzonych wspólną z eBay identyfikacją wizualną. Dla e-sprzedawców to nowa opcja szybkiej i wygodnej dostawy zakupów – zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdyż wielu klientów już rozpoczęło wcześniejsze zakupy ze względu na problemy w łańcuchach logistycznych.

10 tys. paczkomatów do 2024 roku

Paczkomaty InPost w Wielkiej Brytanii to sieć ponad 2500 urządzeń, które są dostępne w dogodnych lokalizacjach – takich, jak dworce kolejowe, stacje benzynowe i supermarkety, w tym Tesco, Morrisons oraz Lidl. InPost zamierza poszerzyć własną sieć do około 3000 maszyn do końca 2021 roku, a do 10000 do 2024 roku.

- Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z eBay, aby zapewnić e-sprzedawcom dostęp do wygodnej, elastycznej i oszczędzającej czas opcji dostawy. To dopiero pierwszy krok – InPost nieustannie dostarcza nowe i wyjątkowe usługi, które firmy takie jak eBay mogą wykorzystać do zwiększenia komfortu kupujących i sprzedających. Platformy, takie jak eBay, oferują ważny strumień przychodów dla wielu przedsiębiorców i sprzedawców – a nasze partnerstwo zapewni im szybkie i wygodne dostawy – powiedział Jason Tavaria, CEO InPost UK.

eBay odnotował znaczny wzrost liczby sprzedawców okazjonalnych lub „C2C” w wyniku pandemii, w szczególności wzrostu rynku „recommerce”. Badania opublikowane przez eBay w marcu 2021 roku wykazały, że dwie trzecie (67 procent) sprzedawców w Wielkiej Brytanii zaczęło sprzedawać towary używane podczas pandemii.

– W eBay jesteśmy zobowiązani do zapewnienia odpowiednich narzędzi i dźwigni, które pomogą naszym sprzedawcom w rozwoju. Nasza współpraca z InPost gwarantuje, że sprzedawcy mają większy wybór w zakresie dostępnych dla nich opcji dostawy – co z kolei może zaoszczędzić czas i pieniądze – powiedział Murray Lambell, GM w eBay UK.