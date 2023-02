outofthebox, sklep online, fot. InPost

InPost uruchomił sklep internetowy outofthebox.pl, w którym klienci mogą nabyć oryginalne produkty tworzone w większości przy współpracy z polskimi producentami. Paczkokurtka, mebelki z tektury czy limitowane klocki Paczkomat to produkty ciekawe wzorniczo i użytkowo, które trudno znaleźć w innych sklepach w Polsce.

W katalogu nowego sklepu internetowego InPost znajdziemy m.in. przedmioty codziennego użytku, akcesoria do domu, ubrania, zabawki czy też materiały do pakowania paczek. Oferta sklepu będzie systematycznie wzbogacana o nowe produkty.

- Od początku swojej działalności chcemy się wyróżniać na tle konkurencji i całego rynku, jakością oferowanych usług oraz indywidualnym podejściem do naszych klientów. To właśnie dlatego jesteśmy love brandem wśród usług logistycznych w Polsce. Nasze działania i wprowadzane usługi wychodzą poza schemat i taki sam jest nasz nowy sklep. Stworzyliśmy go w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów ceniących sobie ciekawy design i oryginalność. To oni bardzo często dopytywali, czy można gdzieś kupić unikatowe klocki InPost, kolorowe skarpetki jak i inne produkty z limitowanych edycji w naszych żółto-czarnych barwach. Klienci odwiedzając nasz nowy sklep internetowy mogą przenieść się w świat, gdzie jest kolorowo i pozytywnie. W „Out Of The Box” można znaleźć wiele oryginalnych produktów do domu, oryginalne ubrania, zabawki oraz akcesoria, które z pewnością przydadzą się na co dzień - jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie. Asortyment sklepu to też wiele świetnych pomysłów na prezent dla dziecka – zestaw klocków InPost, plecak, kolorowe ubranka, czy też tekturowy zestaw – stolik i krzesełko. A to dopiero początek – zamierzamy sukcesywnie wzbogacać ofertę sklepu o nowe unikatowe produkty – podkreśla Anna Heimberger, dyrektor marketingu InPost

Sześć kategorii produktowych w outofthebox

W sklepie Out Of The Box można znaleźć wyjątkowe produkty w ramach sześciu kategorii: dom i ogród, dla dzieci, klocki, ubrania, outdoor i sport oraz materiały do pakowania. Zostały one w większości zaprojektowane i wyprodukowane wspólnie z rodzimymi firmami z Polski. Firmie zależało na stworzeniu praktycznych i o ciekawym designie produktów nawiązujących do nazwy Out Of The Box, czyli takich wychodzących poza utarte schematy, których właściciele dzięki nim wyróżnią się z tłumu. Jednocześnie InPost zachęcą za ich sprawą do wprowadzenia do swojego życia eko nawyków, m.in. poprzez rezygnację z jednorazowych reklamówek na rzecz bawełnianych toreb na zakupy. Dodatkowo wiele materiałów dostępnych w ofercie sklepu wykonane zostało z surowców pochodzących z recyklingu, co powinno szczególnie ucieszyć zwolenników ekologicznych rozwiązań.

