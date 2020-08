Najpopularniejsze sposoby dostaw na rynku ecommerce. Jak pandemia zmieniła upodobania klientów?

Polacy lubią mieć wybór. Nie inaczej jest w przypadku decydowania o sposobie dostarczenia paczki z towarami zakupionymi przez internet. Firma fulfillmentowa IMKER sprawdziła, jaką firmę kurierską preferują klienci obsługiwanych przez nią sklepów, kiedy te oferują taki sam koszt dostawy. Badanie przeprowadzono na podstawie ponad 180 tys. zamówień złożonych w 150 sklepach internetowych. Jak się okazuje, pandemia zrewidowała zarówno potrzeby klientów, jak i możliwości Poczty Polskiej.

Z raportu E-commerce w Polsce 2020 wynika, że dla aż 53 proc. polskich internautów, jednym z czynników decydujących o zakupach w internecie jest możliwość wyboru spośród kilku sposobów dostarczenia bądź odbioru przesyłki.

Firma IMKER przeanalizowała preferencje klientów sklepów internetowych w wyborze przewoźników od stycznia do lipca tego roku. Z danych dotyczących ponad 180 tys. zamówień w 150 sklepach wynika, że do marca 2020 Poczta Polska była niekwestionowanym liderem wśród kupujących. Pandemia zrewidowała jednak potrzeby klientów i możliwości Poczty.

Sklepy internetowe poddane badaniu oferują co najmniej trzy sposoby wysyłki. Dla tych klientów, którzy nie lubią przepłacać, sklepy oferują zazwyczaj dwa sposoby doręczenia przesyłek: Paczka w Ruchu oraz Poczta Polska. Kolejnym popularnym wyborem sklepów internetowych są Paczkomaty InPost, przeznaczone przede wszystkim dla osób, które chcą samodzielnie decydować o tym, kiedy i skąd odbiorą paczkę. Klienci którzy chcą swoje zakupy otrzymać jak najszybciej, sklepy umożliwiają także wybór usług kurierskich DPD, które w ponad 98 proc. przypadków doręczane są już na drugi dzień roboczy. W regulaminie DPD znajduje się deklaracja, że doręczenie nastąpi do dwóch dni roboczych po nadaniu.

Zdarza się, że sklepy internetowe umożliwiają swoim klientom wybór dostawy w jednej, ujednoliconej cenie, niezależnie od przewoźnika. Dzieje się tak często w ramach specjalnej promocji czy z okazji premiery nowego produktu. Na podstawie wysyłek ponad 10 tys. zamówień z kilkunastu sklepów, m.in. joannaglogaza.com, ansin.pl, devstyle.pl, agnieszkazapart.pl, które na pewien czas zrównały ceny za różne metody dostawy, można zaobserwować, że klienci najchętniej wybierają wysyłkę do paczkomatu. Drugim najpopularniejszym wyborem jest Poczta Polska, a trzecim kurier DPD.

– Odbiór przesyłki nadanej pocztą bywa utrudniony, zwłaszcza gdy w momencie doręczenia listonosz lub kurier paczkowy nie zastanie nikogo w domu. Taka przesyłka jest zwracana do Urzędu Pocztowego i dopiero tam można ją odebrać, ale tylko w określonych godzinach. Dla klientów jest to nieszczególnie wygodna opcja. Dostajemy też informację o tym, że listonosze zwłaszcza w dużych miastach, nie podejmują próby dostarczenia paczek o nawet niewielkich gabarytach, a jedynie zostawiają awizo, co zmusza klientów do wybrania się na pocztę w godzinach jej pracy i stania w kolejce po odbiór paczki. Zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemicznej, nie jest to wygodny sposób odbioru przesyłki – twierdzi ekspert IMKER.