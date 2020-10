Ranking Zaufanych Sklepów. Oto zwycięzcy w 15 kategoriach

Ceneo.pl opublikował Ranking Zaufanych Sklepów. Nagrody są wręczane w 15 kategoriach i trafiają do najbardziej rzetelnych i profesjonalnych firm z branży e-commerce. Zestawienie tworzone jest na podstawie kilku milionów ankiet, które w ciągu ostatniego roku wypełnili klienci sklepów internetowych. Przez ponad 11 lat wystawili oni już ponad 20 milionów opinii poprzedzonych zakupami.

W tegorocznej edycji rankingu internauci oceniali sklepy z 15 kategorii, a zwycięzców poszczególnych kategorii przedstawiono poniżej.

Rankingowi Ceneo.pl towarzyszyło przeprowadzone we wrześniu 2020 badanie z którego wynika, że aż 95% ankietowanych chociaż raz dokonało zakupów w sklepach internetowych w czasie pandemii. Najczęściej wybieranymi kategoriami produktów był sprzęt RTV (26%), uroda (25%) oraz zdrowie (21%). Niemal co drugi (44%) ankietowany nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić czy ceny produktów w czasie pandemii zwiększyły się. Na 4.34, w pięciostopniowej skali, ankietowani ocenili dostępność produktów w sklepach internetowych. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że sklepy wydłużyły czas realizacji zamówień, ale według ⅓ tylko podczas pierwszych tygodni narodowej kwarantanny. Ponad połowa klientów biorących udział w badaniu za zakupy zapłaciła kodem BLIK, na kolejnym miejscu znalazł się przelew bankowy i płatność kartą. Przed pandemią ponad połowa kupujących jako metodę dostawy wybierała paczkomat, kolejnym wyborem była dostawa przez kuriera. Pandemia praktycznie nie zmieniła tych preferencji.

- Jako Ceneo jesteśmy niezwykle dumni z Programu Zaufanych Opinii. To niezależny i największy w Polsce program badania satysfakcji klientów. Tylko w ciągu ostatniego roku wysłaliśmy ponad 44 miliony ankiet do ponad 20 milionów użytkowników serwisu Ceneo. To jasny sygnał, że zakupy internetowe nie tylko cieszą się co raz większą popularnością, ale też rośnie liczba klientów dla których zaufane opinie mają ogromne znaczenie. Już 70% klientów przed podjęciem decyzji zakupowej zawsze sprawdza opinie na temat sklepów, produktów i dostawców w naszym serwisie – powiedział Marcin Łachajczyk, CEO Ceneo.pl.