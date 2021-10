Rynek e-commerce wart ponad 750 mld euro. Które kategorie produktów są najpopularniejsze?

zakupy online, sklep, fot. Glovo

Rynek sprzedaży online na Starym Kontynencie osiągnął wartość 757 mld euro - wynika z analizy stowarzyszeń Ecommerce Europe oraz EuroCommerce – 2021 European E-commerce Report. Jest to o 10% więcej względem poprzedniej edycji tego raportu.

Swój udział w uzyskaniu wysokiego wyniku zaznaczyła pandemia, niemniej bardzo istotne znaczenie ma również coraz częstszy prymat sprzedaży w kanałach cyfrowych nad tradycyjnym handlem oraz stale kontynuowana po „boomie” w wyniku pandemii, cyfryzacja gospodarki, jak i samej branży e-handlu.

E-handlowe bestsellery

W ciągu 10 miesięcy, tj. od marca do grudnia 2020 w Polsce powstało ponad 11 tysięcy e-sklepów i choć nie wszystkie rynkowe starty okazały się sukcesami, to przyrost nowych graczy rodzimego sektora e-commerce robi wrażenie.

Opublikowane przez firmę PayU opracowanie The Next Frontier – Central and Eastern Europe wskazuje, że Polska przewodzi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem internetowej sprzedaży trzech kategorii produktów. Chodzi o kosmetyki/pielęgnację urody, których wartość sprzedaży wynosi 720 mln $ (2,8 mld zł) w skali roku, odzież, gdzie sprzedaż sięga niemal 6,5 miliardów dolarów (25,5 mld zł) oraz tzw. digital goods, czyli niematerialne produkty cyfrowe, które stanowią w Polsce rynek warty 615 mln $ (2,5 mld zł).

– Ostatnia z najpopularniejszych kategorii jest oczywiście bardzo pojemna, niemniej to właśnie tutaj klasyfikowane są wszystkie rozwiązania z zakresu cyfrowej gospodarki, w tym usługi chmurowe i biznesowe aplikacje udostępniane za pośrednictwem cloud computingu. To jeden z kolejnych, znacznie rzadziej przedstawianych dowodów na przyspieszającą cyfryzację nie tylko samej branży e-commerce, ale przedsiębiorstw z wielu innych sektorów, którzy częściej kupują nowe usługi cyfrowe – tłumaczy Marcin Zmaczyński z Aruba Cloud.

Rozwiązania chmurowe w e-commerce

Sama branża E-commerce także w widocznym stopniu awansuje pod względem cyfrowego zaawansowania, co obrazuje choćby statystyka wykorzystania przez sektor e-handlu usług chmurowych. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. ponad jedna czwarta europejskich firm zajmujących się handlem w sieci, korzystała z rozwiązań w chmurze. W 2018 r. odsetek ten wynosił ok. 18%. W Polsce, według danych GUS, w minionym roku 16% przedsiębiorstw z kategorii” handel detaliczny” wykorzystywało wspierające biznes usługi cloud computingu. I choć to nadal względnie niewielka grupa, i tak jest to widocznym awansem względem 2019 r., kiedy to procent tego typu firm wynosił 11%. Warto zaznaczyć, że statystykę tą podnoszą w sporej mierze nowopowstające e-sklepy, które często decydują się od podstaw zbudować swoją infrastrukturę w chmurze.

Technologia VR w e-commerce

Wartym zwrócenia uwagi trendem internetowej sprzedaży staje się również wykorzystanie technologii wirtualnej (VR) oraz mieszanej rzeczywistości (AR). Udostępnienie klientom możliwości „podejrzenia” jak prezentować się będą interesujące ich meble bądź sprzęt elektroniczny w mieszkaniu czy zapoznanie z gabarytami i przestrzenią wewnątrz samochodu „wyświetlonego” na podjeździe jest w stanie podnieść sprzedaż nawet o 200%.