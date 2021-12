Sposoby na zakupy świątecznych prezentów. Oto wyniki badania Deloitte

prezent, opakowanie, paczka, fot. delphinmedia, pixabay

Jak pokazuje 24. edycja międzynarodowego badania „Zakupy świąteczne 2021”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, prawie połowa Polaków zrobi zakupy świąteczne w Internecie (47 proc.). Nie zamierzamy w tym roku oszczędzać - na prezenty, żywność i spotkania z najbliższymi planujemy przeznaczyć średnio 2 129 zł. Decydując się na zakupy internetowe najczęściej wybieramy platformy typu marketplace i e-sklepy. W sieci będziemy poszukiwać również inspiracji prezentowych (52 proc.).

Polacy deklarują, że na świąteczne prezenty, żywność, podróże i rozrywkę przeznaczą w tym roku średnio 2 129 zł.

– W te święta planujemy wydać ponad 200 zł więcej niż rok wcześniej. Tę nadwyżkę przeznaczymy głównie jedzenie i picie oraz podróże w okresie okołoświątecznym. Przyczyn zwiększonego budżetu należy doszukiwać się we wzroście cen, jeżeli chcemy kupić te same produkty co rok wcześniej, musimy wydać więcej – wyjaśnia Anita Bielańska, dyrektor w dziale Konsultingu, liderka Consumer Industry w Deloitte.

Co kupujemy online, a co stacjonarnie?

Badanie Deloitte pokazuje, że 53 proc. Polaków, myśląc o bożonarodzeniowych wydatkach, planuje zakupy w sklepach stacjonarnych, zaś 47 proc. z nich wybiera online. W sklepach stacjonarnych kupujemy przede wszystkim żywność i napoje, tak deklaruje aż 85 proc. ankietowanych, jedynie 15 proc. skorzysta z oferty dostępnej online. Na zakupy przez Internet najczęściej decydujemy się w przypadku organizacji podróży i czasu wolnego (71 proc.). Warto także zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem poprzednim zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem wzrosło aż o 55 proc. Chętnie także korzystamy z e-commerce przy wyborze akcesoriów elektronicznych (64 proc.) czy prezentów związanych z hobby (63 proc.). Popularnością w Internecie cieszą się również karty prezentowe oraz zabiegi zdrowotne i kosmetyczne (60 proc. i 58 proc.).

W przypadku pozostałych kategorii produktów sklepy online są równie chętnie wybierane jak te stacjonarne, a różnice między preferencjami konsumentów są coraz mniejsze. Po dobra luksusowe w sieci sięgnie 51 proc. Polaków. Tam też często szukamy kosmetyków i perfum oraz odzieży i obuwia (47 proc.). Karmy i produkty dla zwierząt, a także meble i dodatki do domu kupuje online już 45 proc.

– W tym roku już prawie połowa świątecznego budżetu zostanie wydana online. Rok temu było to 42 proc. Wzrost znaczenia e-commerce to tendencja, którą obserwujemy od lat. Zauważalne są natomiast pewne trendy. Niezmiennie Polacy zdecydowanie wolą kupować żywność stacjonarnie, co deklaruje 85 proc. badanych. Podobnie było w roku poprzednim, kiedy taką odpowiedź wskazało 83 proc. Z drugiej strony przy wyborze elektroniki i realizacji hobby coraz chętniej zakupy dokonujemy online. W porównaniu do roku poprzedniego widoczny jest wzrost na poziomie kolejno 7 proc. i 12 proc. Kosmetyki, odzież i dobra luksusowe kupujemy równie chętnie w obu kanałach sprzedaży – mówi Bartek Bobczyński, dyrektor, Deloitte Digital.

Pomimo coraz popularniejszych zakupów online nadal preferowanym sposobem płatności za zakupy świąteczne jest gotówka (30 proc.). W Internecie największym zaufaniem cieszą się płatności kartą debetową i kredytową (kolejno 15 proc. i 13 proc.), e-przelew (14 proc.) i BLIK (12 proc.). – Co interesujące płatności online w równym stopniu są chętnie wybierane zarówno przez osoby młodsze i starsze, te zamożniejsze i te z mniejszy budżetem. Wskazuje to na coraz większą powszechność płatności online – mówi Bartek Bobczyński.

W e-commerce królują platformy zakupowe

Podczas zakupów online głównym kanałem wybieranym przez 44 proc. respondentów są strony typu marketplace, zaś 24 proc. z nich zadeklarowało, że tam właśnie wyda najwięcej pieniędzy na prezenty. Popularnością cieszą się także serwisy aukcyjne, z których planuje skorzystać 34 proc., zaś zostawić największą kwotę deklaruje 13 proc. badanych. Ze sklepów stacjonarnych Polacy najchętniej wybierają drogerie (42 proc.) oraz galerie handlowe (33 proc.).

Internet stał się nie tylko popularnym kanałem sprzedaży, ale także atrakcyjnym źródłem informacji przy zakupie prezentów. Polacy inspiracji poszukują głównie w wyszukiwarkach internetowych (52 proc.), platformach sprzedażowych (50 proc.), na stronach internetowych różnych marek (36 proc.) oraz w porównywarkach cenowych (36 proc.).