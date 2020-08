Sprzedaż samochodów online. Seat otworzył sklep internetowy

sklep online Seat

Nowa platforma SEAT-a zapewni wgląd w ofertę nowych samochodów z całej Polski dostępnych od ręki. Producent rozbudował intuicyjną wyszukiwarkę pojazdów o opcję wyboru sposobu finansowania, dostosowanego do potrzeb firmy i osób prywatnych. Klienci indywidualni będą mogli skorzystać m.in. z unikalnego leasingu konsumenckiego, nieoferowanego w salonach stacjonarnych.

Autorska platforma SEAT-a agreguje samochody oferowane we wszystkich salonach marki na terenie Polski. Użytkownicy znajdą tam zaawansowaną wyszukiwarkę, umożliwiającą wyszukanie dostępnych pojazdów z uwzględnieniem m.in. preferowanego typu nadwozia, parametrów silnika czy wyposażenia.

– Uruchamiając Sales Online, oddajemy w ręce klientów z całej Polski nowy, wygodny sposób wyszukiwania i zamawiania fabrycznie nowych samochodów. Zarazem zależało nam, by na każdym etapie decyzyjnym klienci mieli poczucie wsparcia. Dlatego też rozwinęliśmy wielokanałowy system kontaktu z ekspertami SEAT-a – mówi Jakub Góralczyk, PR Manager SEAT Polska.

Wsparcie specjalistów

Z poziomu platformy klient może skontaktować się poprzez email i telefon z doradcami dedykowanego centrum kontaktowego. Odwiedzający portal dostają również możliwość konsultacji z ekipami salonów SEAT-a, nagrodzonymi w zeszłorocznym Wielkim Teście Salonów m.in. za najwyższy poziom aktywnej rozmowy doradczej z klientem. Producent planuje niebawem wprowadzić także opcję wideorozmowy z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Finansowanie

Specjaliści SEAT-a zapewniają użytkownikom platformy Sales Online wsparcie również przy doborze najbardziej odpowiednich rozwiązań finansowych. Platforma daje dostęp firmom oraz osobom prywatnym do produktów leasingowych Volkswagen Financial Services. Szczególną ofertą jest specjalny leasing konsumencki dostępny jedynie dla klientów Sales Online.

– Z myślą o osobach prywatnych przygotowaliśmy leasing konsumencki, który pozwala na obniżenie wysokości miesięcznej raty. Zapewniliśmy także większy wybór czasu trwania umowy, od 24 do 48 miesięcy – zapewnia Góralczyk.

Po wyborze samochodu oraz produktu finansowego najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta, platforma Sales Online pozwala na opłacenie zaliczki na samochód i złożenie wniosku w zaciszu domu. Ogranicza to konieczność wizyty w salonie do jednego spotkania, podczas którego klient podpisze dokumenty oraz odbierze kluczyki do nowego samochodu.

Platforma Sales Online SEAT-a to rozwiązanie online producenta odpowiadające na dynamicznie zmieniające się oczekiwania polskich konsumentów. Na początku czerwca br. uruchomiono Wirtualny Salon SEAT-a, ogólnodostępną platformę łączącą funkcje showroomu i miejsca e-spotkań dedykowanego najnowszym modelom marki.

