Zakup jednym kliknięciem. Płatność Blikiem na Allegro będzie łatwiejsza

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Allegro – we współpracy z Polskim Standardem Płatności, operatorem systemu Blik oraz PKO Bankiem Polskim – udostępnia swoim użytkownikom możliwość płatności Blikiem bez kodu i potwierdzania w aplikacji mobilnej banku. Po wybraniu Blika jako metody płatności, zakup można będzie sfinalizować jednym kliknięciem na Allegro.

Allegro od wielu lat należy do kluczowych partnerów Blika, a liczba transakcji opłacanych tą metodą na najchętniej odwiedzanej platformie e-commerce w Polsce stale rośnie. Użytkownicy Allegro od dawna mają do wyboru dwie możliwości płacenia Blikiem: mogą skorzystać z sześciocyfrowego kodu inicjującego transakcję lub skrócić proces i potwierdzić płatność Blikiem w aplikacji mobilnej swojego banku już bez podawania kodu. Klienci chcą jednak korzystać ze swojej ulubionej metody płatności jeszcze prościej, a nowa metoda wkrótce to umożliwi.

Popularność Blika

Blik to dziś najpopularniejsza metoda płacenia za zakupy w internecie. Tylko w 2020 roku użytkownicy zapłacili nim w sieci łącznie ponad 300 mln razy, a klienci polskich banków wybierają go w tym kanale częściej niż karty płatnicze – i to zarówno na polskich jaki i międzynarodowych platformach zakupowych. Platformy e-commerce ułatwiają swoim klientom płacenie Blikiem z uwagi na łatwość tej metody płatności, która przekłada się na zwiększenie liczby sfinalizowanych transakcji.

- Szybkość i bezpieczeństwo to słowa-klucze dla Allegro. BLIK stał się nieodzownym elementem płatności na naszej platformie i teraz, wraz z jego operatorem i największym polskim bankiem dodatkowo upraszczamy tę funkcjonalność, niezmiennie zapewniając bezpieczeństwo całego procesu transakcji - powiedział Piotr Sekulski, Dyrektor ds. Technologii w Allegro.

Transakcja bez kodu

Użytkownicy aplikacji IKO będą mogli zapłacić Blikiem na Allegro bez konieczności podawania kodu czy zatwierdzania transakcji w aplikacji mobilnej banku, a jedynie poprzez potwierdzenie płatności na Allegro. Najszybsza jak dotąd metoda płatności BLIKIEM wymagać będzie w pierwszym kroku bezpiecznej aktywacji tej opcji w IKO i będzie mogła być realizowana po zalogowaniu klienta na jego konto Allegro. Po realizacji płatności na Allegro użytkownik zawsze otrzyma potwierdzenie jej wykonania (tzw. powiadomienie push) z aplikacji mobilnej IKO na swoim smartfonie.

Bezpieczeństwo transakcji pozostanie głównym kryterium, więc płacenie jednym kliknięciem na Allegro będzie możliwe tylko po wcześniejszym aktywowaniu takiego sposobu finalizacji płatności i tylko na zaufanych urządzeniach. Jeśli klient Allegro będzie chciał zapłacić w serwisie z innego urządzenia, nadal konieczne będzie potwierdzenie transakcji w aplikacji mobilnej banku.

- Blik z automatycznym potwierdzeniem płatności to obecnie najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie do płatności w internecie. Klient dzięki niemu może prosto, szybko i bezpiecznie zapłacić za zakupy w sieci. Jesteśmy pierwszym i jak na razie jedynym na rynku bankiem, który we współpracy z Polskim Standardem Płatności i Allegro wdrożył to rozwiązanie. Wierzymy, że wkrótce będzie ono wprowadzone w kolejnych sklepach internetowych i platformach handlowych, i stanie się rynkowym standardem - podkreśla Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski jest technologicznym liderem, który dostarcza swoim klientom najnowocześniejsze cyfrowe funkcje, usługi i możliwości. Aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce z szerokim wachlarzem funkcji. Liczba aktywnych IKO przekroczyła 5,6 mln, a od momentu uruchomienia aplikacji (w marcu 2013 roku), użytkownicy logowali się do niej w sumie 3,4 mld razy.

Jak przebiega nowa płatność Blikiem na Allegro?

Płatność BLIKIEM na Allegro bez kodu i bez potwierdzenia jest dostępna jedynie dla klientów, którzy dodali Allegro do zaufanych sklepów w aplikacji mobilnej IKO.

Po potwierdzeniu w aplikacji mobilnej IKO płatności bez kodu (w Allegro jako zaufanym sklepie), pojawia się ekran z propozycją włączenia opcji płatności bez konieczności ich każdorazowego potwierdzania.

Klient jest informowany, że taka opcja działać będzie dla wybranych płatności i za każdym razem dostanie powiadomienie (push) o dokonanej transakcji.

W aplikacji IKO klient ma opcje zarządzania ustawieniami – w tym włączanie i wyłączanie opcji płatności bez kodu i bez potwierdzenia w poszczególnych sklepach internetowych.

Płatności Blik bez kodu i bez potwierdzenia w praktyce po raz pierwszy na rynku dają możliwość sfinalizowania zakupów jednym kliknięciem z poziomu konta na Allegro. Klient musi świadomie taką opcję włączyć, by z niej korzystać.