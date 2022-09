Agencja Publicis Worldwide Poland stworzyła nowe stanowisko – Innovations & Business Solutions Director – i powierzyła je Agnieszce Dębickiej, która dotychczas pełniła rolę Account Supervisor. Nowe stanowisko jest odpowiedzią agencji na zmieniające się wyzwania rynku oraz potrzeby klientów, w tym coraz większe zapotrzebowanie na realizację niestandardowych projektów, wymagających łączenia kreatywności z nowymi technologiami, interdyscyplinarnego podejścia oraz poszukiwań nieoczywistych rozwiązań, które mają się przyczyniać do wzrostu biznesu klientów.

Agnieszka Dębicka jest związana z agencją Publicis Worldwide Poland od 2015 roku. Na stanowisku Account Supervisor kierowała zespołem obsługującym Michelin i odpowiadała za zintegrowaną komunikację marki na 6 europejskich rynkach. Zakres działań wymagał znajomości specyfiki działań nowych technologii, digitalowych, obsługi programów lojalnościowych, systemów CRM, promocji konsumenckich, social media, eventów i działań strategiczno-kreatywnych.

Jest certyfikowanym facylitatorem warsztatów Design Sprint. W swoim portfolio ma także pracę nad projektami dla Klientów takich, jak Hartmann czy Winiary. Wcześniejsze doświadczenia zdobywała w agencjach Communication Unlimited oraz FCB Warsaw pracując dla takich marek i firm, jak: Ronson Development, Polskie Radio, Prima, Douwe Egberts, Totalizator Sportowy, Nivea, Plac Unity City Shopping.

- Cieszę się, że mamy w zespole osobę, której kompetencje idealnie wpasowują się w naszą wizję nowoczesnej agencji. W ciągu tych kilku lat Agnieszka dała się poznać jako osoba wszechstronna, stale poszukująca nowych, systemowych rozwiązań. Wierzę, że jej interdyscyplinarne doświadczenia pomogą w wyznaczaniu nowego kierunku działań i nowych standardów w całej branży. Od lat wprowadzamy model Power of One, by w ramach Publicis Groupe dać klientom dostęp do eksperckiej wiedzy oraz kreatywnych rozwiązań wyspecjalizowanych firm i dzięki temu uwalniać potencjał marek. Nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i wierzymy, że miarą marketing excellence jest sukces biznesowy potwierdzony branżowymi nagrodami za realizację przełomowych projektów. Kultura innowacji, którą pielęgnujemy, wymaga stałego stymulowania. Dlatego stworzyliśmy nowe stanowisko i powierzyliśmy je Agnieszce. Chcemy przyspieszać procesy, eksplorować nowe możliwości i inspirować klientów – powiedziała Dagmara Gadomska, General Manager w Publicis Worldwide Poland.