Agencja Publicis Worldwide Poland powiększa zespół o cenioną w branży ekspertkę, Paulinę Olszak, która obejmie stanowisko Account Supervisor w zespole Marty Krakowskiej-Sochacz (Account Director). Paulina Olszak będzie odpowiadała za zarządzanie kampaniami 360 oraz za budowanie i rozwijanie relacji z klientami agencji.

Paulina Olszak pracuje w branży reklamowej od blisko 10 lat. W ostatnim czasie była związana z agencją DDB, gdzie w roli Account Managera zarządzała projektami ATL, BTL i digital dla marek takich, jak Volkswagen, T-Mobile oraz Fundacja Biedronki. Wcześniejsze doświadczenia zdobywała w agencjach Brasil, Isobar oraz K2, gdzie była odpowiedzialna m.in. za koordynowanie projektów realizowanych dla UPC, Desperados, Netflix oraz Saturn i Mediamarkt. Na swoim koncie ma dwie nominacje w konkursie Young Creatives w kategoriach Media oraz Planners.

- Bardzo się cieszę, że do mojego zespołu dołączyła właśnie Paulina – osoba z dużym doświadczeniem w pracy dla klientów reprezentujących różne branże. Jestem przekonana, że dzięki swojej wiedzy i posiadanym kompetencjom Paulina istotnie przyczyni się do tworzenia kampanii uwalniających potencjał marek i skutecznie wspierających ich wzrost oraz do budowania trwałych relacji z naszymi klientami – powiedziała Marta Krakowska-Sochacz, Account Director w Publicis Worldwide Poland.