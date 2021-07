Chris Jansen zajmie stanowisko Dyrektora Generalnego firmy Kantar

Chris Jansen, dyrektor generalny grupy Kantar

Kantar, światowy lider w segmencie danych, wiedzy marketingowej i doradztwa, ma nowego Dyrektora Generalnego. Stanowisko to z dniem 1 listopada 2021 r. obejmie Chris Jansen.

Chris Jansen dołącza do Kantar, wnosząc ponad 20 lat doświadczenia liderskiego w sektorze usług – od budowania marki po transformację świadczenia usług, a ponadto może pochwalić się dorobkiem zawodowym w klasycznym marketingu FMCG oraz udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu firmami z portfela inwestorów typu private equity. Chris Jansen jest obecnie Dyrektorem Generalnym firmy Cognita, która na przestrzeni jego sześcioletniej kadencji szybko awansowała do rangi jednej z największych i najbardziej cenionych globalnych grup szkoleniowych. Wcześniej Chris Jansen poprowadził brytyjskie stowarzyszenie motoryzacyjne Automobile Association (AA) do debiutu giełdowego w 2014 roku. Pełnił także funkcje kierownicze i zajmował stanowiska w zarządach British Gas i British Airways, a swoją karierę rozpoczął od pracy w Procter & Gamble.

Chris ma doświadczenie w budowaniu świetnie funkcjonujących firm, jak również doskonałe wyczucie zagadnień przedsiębiorczości i konkurencyjności, co jeszcze bardziej wzmocni zespół liderów, który budowaliśmy w naszej firmie przez ostatnie 18 miesięcy. Chris jest liderem zorientowanym na ludzi, który rozumie rolę silnej kultury organizacyjnej w osiąganiu doskonałych wyników. Ponieważ kontynuujemy transformację w ramach Kantar i wykorzystujemy nowe bodźce biznesowe, przywództwo Chrisa będzie miało zasadnicze znaczenie dla spełnienia naszych ambicji względem całej grupy Kantar - komentuje Adam Crozier, Prezes Kantar.

Kantar jest słusznie uważany za światowego lidera w dziedzinie doradztwa opartego na danych i wiedzy marketingowej, a ponadto cieszy się doskonałą reputacją wśród swoich klientów. Dzieje się tak dzięki temu, że gromadzi wiele wybitnych osób, więc bardzo się cieszę, że już niedługo będę miał możność ściśle współpracować z zespołem Kantar. Czeka nas ekscytująca przyszłość, ponieważ w dalszym ciągu będziemy wykorzystywać zaawansowaną analitykę i najnowsze technologie, aby lepiej służyć naszym klientom - mówił Chris Jansen.

Kantar to czołowa na świecie firma doradcza i konsultingowa działająca w oparciu o analizę danych i informacji. Oferują całościową, unikatową i wszechstronną wiedzę o tym, jak ludzie myślą, co czują i jak działają – globalnie i lokalnie – na ponad 90 rynkach.