Ewa Skrzypek nową Head of SEM w agencji SalesTube

Ewa Skrzypek, Head of SEM, SalesTube

Ewa Skrzypek staje na czele działu SEM w agencji MarTech & e-commerce SalesTube. Będzie odpowiedzialna za koordynację pracy w blisko 50-osobowym zespole, automatyzację procesów, rozwój kompetencji technologicznych i rozbudowę oferty spółki w obszarze SEM.

Awans Ewy to naturalna konsekwencja rozwoju zarówno jej kompetencji, jak i samego SalesTube, ze szczególnym naciskiem na obszar biddable media - w tym SEM.

- Głównymi zadaniami Ewy w nowej roli będą rozwój zespołu, automatyzacja i optymalizacja procesów oraz skalowanie wykorzystania autorskiej technologii w poprawie efektywności kampanii SEM. Powierzenie jej stanowiska Head of SEM jest wynikiem najlepszego wśród kandydatów zrozumienia potrzeb tak dużego zespołu, jakim jest aktualnie dział SEMowy. Jej strategiczne podejście do planowania i wdrażania zmian, poprzedzone zawsze analizą codziennych wyzwań, będzie nieocenioną pomocą przy realizacji naszych kluczowych zadań - mówi Magdalena Pobikrowska, Head of Biddable Media w SalesTube.

Ewa Skrzypek dołączyła do SalesTube w 2019 jako Senior SEM Manager. Karierę w branży zaczynała w 2007 w agencji marketingowej, żeby następnie przejść na stronę klienta i zajmować się szerszym zakresem reklamy digitalowej - również afiliacją, FB i innych sieci PPC. Prowadziła kampanie na kilkudziesięciu rynkach europejskich i azjatyckich. W GroupM zarządzała 12-osobowym zespołem i w ciągu 6 lat współpracowała z takimi klientami jak Nivea, Biedronka, Leroy Merlin, Alior Bank, Huawei Nest Bank, Citi Bank, AVON, Orlen, PKP Intercity, USP Zdrowie czy Wittchen. Ukończyła Psychologię Kliniczną na SWPS w Warszawie ze specjalizacjami Psychologia Zachowań Konsumenckich oraz Marketing i Reklama.

Nowa Head of SEM będzie raportować do Magdaleny Pobikrowskiej, Head of Biddable Media.