Gabriel Ragy Prezesem Zarządu Procter & Gamble w regionie Europy Środkowej

Gabriel Ragy objął stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Procter & Gamble w Europie Środkowej. Tym samym przyjął on odpowiedzialność za działalność spółki w 10 krajach: w Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, na Węgrzech, w krajach bałtyckich oraz na Ukrainie.

- Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu P&G w Europie Centralnej oraz odpowiedzialność za działalność komercyjną i operacyjną firmy w regionie jest dla mnie zaszczytem, a współpraca z utalentowanym i zaangażowanym zespołem P&G - niezwykłym doświadczeniem. Cieszę się, że wspólnie możemy służyć 120 milionom konsumentów w regionie, oferując im produkty znanych i lubianych marek, takich jak Ariel, Always, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Oral-B czy Pampers, tworzyć naszym partnerom możliwości rozwoju i wspierać społeczności lokalne. Europa Środkowa to region o niezwykłym potencjale, a skala naszej 25-letniej obecności i działalności sprawiają, że odgrywa on kluczową rolę dla naszej firmy w Europie i na całym świecie - skomentował Gabriel Ragy.