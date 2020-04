P&G niesie pomoc w walce z koronawirusem również w Polsce

dezynfekcja, mycie rąk, woda, fot. renateko, pixabay

Procter & Gamble przekaże artykuły gospodarstwa domowego, środki odkażające, a także udostępni usługi opieki zdrowotnej pracownikom służby zdrowia i rodzinom dotkniętym pandemią. Działania koncernu prowadzone są również w Polsce, a łączna jej wartość pomocy to 10 mln dolarów.

Spółka Procter & Gamble poprzez pomoc zapewni dostęp do podstawowych produktów codziennego użytku rodzinom, osobom starszym i pracownikom służby zdrowia. Przekaże ona środki higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki odkażające o łącznej wartości 10 mln dolarów.

Wsparcie podstawowych usług opieki zdrowotnej

Od początku epidemii spółka P&G we współpracy z wieloletnimi partnerami wspiera społeczności, organizacje humanitarne i osoby dotknięte epidemią. Obecnie realizuje trzy bezpośrednie działania w celu zaspokojenia pilnych potrzeb publicznych. Pierwszą z nich jest wsparcie podstawowych usług opieki zdrowotnej: na początek firma przeznaczy milion dolarów na rzecz IFRC (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) i krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w celu zapewnienia potrzebującym Europejczykom opieki zdrowotnej, zaopatrzenia medycznego i edukacji w zakresie higieny.

W opinii Elkhana Rahimova, p.o. dyrektora regionalnego Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Europie, darowizna pozwoli wolontariuszom i pracownikom Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kontynuować niezbędną, ratującą życie pracę na froncie walki z koronawirusem w Europie.

- W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji wsparcie pozwoli nam w dalszym ciągu nieść pomoc najbardziej potrzebującym: osobom starszym i z obniżoną odpornością, przebywającym na kwarantannie lub w samoizolacji, migrantom i bezdomnym. Naprawdę doceniamy pomoc spółki Procter & Gamble” – dodał Elkhan Rahimov.

Artykuły codziennego użytku

Drugą aktywnością, którą podjęła firma jest poprawa jakości życia dzięki artykułom codziennego użytku: Cały zespół P&G dokłada wszelkich starań, aby utrzymać produkcję, dystrybucję i dostępność produktów wszystkich marek spółki, nie tylko dla konsumentów, ale także personelu medycznego, służb ratunkowych i interwencyjnych, bezpośrednio walczących z pandemią COVID-19. Ponadto we współpracy z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz miejscowymi bankami żywności dostarcza podstawowe środki czystości i artykuły higieniczne najbardziej potrzebującym. W tej nadzwyczajnej sytuacji marki P&G pozwalają wykonywać proste czynności – myć zęby i włosy, golić się, nosić czyste koszule, zmieniać pieluszki, prać ubrania czy zachowywać czystość w domu – realizować codzienne obowiązki, które pomagają przywrócić poczucie normalności oraz poprawić jakość życia codziennego i samopoczucie.

Środki odkażające do rąk i powierzchni

Produkcja środków odkażających do rąk i powierzchni to trzecie bezpośrednie działanie podjęte przez koncern. Procter & Gamble dostosowuje swoje linie produkcyjne, aby wspomóc pracowników na pierwszej linii działań. Niedawno na terenie szeregu zakładów P&G w Europie rozpoczęto produkcję środka odkażającego, dzięki czemu pracownicy fabryk mogą w dalszym ciągu bezpiecznie pracować i wspierać szpitale, organy służby zdrowia oraz organizacje humanitarne. Zwiększono moce produkcyjne, tak aby wytworzyć przynajmniej 10 tys. litrów odkażacza do rąk w 16 krajach Europy, umożliwiając umycie rąk ponad 3 mln razy w tygodniu.