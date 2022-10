Katarzyna Rajchel, Group Account Director, agencja GONG

Awans Katarzyny Rajchel związany jest z dynamicznym rozwojem obszarów współpracy dla jednego z kluczowych klientów agencji, jakim jest Netflix. Nowa Group Account Director będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami zespołu klienckiego dedykowanego temu klientowi oraz kompleksową koordynację działań Agencji dla Netflix na rynku polskim i zagranicznym.

Group Account Director to nowe stanowisko w strukturze GONG (Group One). Katarzyna Rajchel będzie zarządzać 8-osobowym zespołem składającym się z doświadczonych account managerów, creative producerów i project managerów. W nowej roli jej zadaniem będzie usprawnienie procesów, wzmocnienie i rozwijanie zespołu pod kątem osobowym jak i kompetencyjnym oraz tworzenie obszarów specjalizacji, dostosowanych do nowych potrzeb klienta.

Rajchel, absolwentka prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 12 lat pracuje w mediach i dla agencji reklamowych. Wcześniej związana była m.in. z K2, Artegence i Eurozet. Doświadczenie budowała realizując projekty dla branży telekomunikacyjnej, bankowej, FMCG czy beauty. Współpracowała z takimi klientami jak Tymbark, Plus, LG, IKEA, Play, LPP, M.A.C., Johnson & Johnson, Castorama czy PKO.

Z Agencją GONG, w której dotychczas pełniła rolę Account Directora, związana jest od 2018 roku. Wcześniej odpowiadała w niej za obsługę takich klientów jak ING Bank Śląski, Virgin Mobile, Sanofi i COTY oraz za projekty new business, z sukcesami rozbudowując działania dla Netflix. Projekty dla jej klientów nagradzane były w międzynarodowych i polskich konkursach branżowych. Ostatnio w konkursie KTR za projekt Witchermaniac, promujący serial “Wiedźmin” na Netflix.