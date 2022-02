Marcin Makowski Dyrektorem Serwisów Informacyjnych Grupy Interia

Marcin Makowski, Dyrektor Serwisów Informacyjnych, Grupa Interia

Marcin Makowski obejmie w Interii stanowisko Dyrektora Serwisów Informacyjnych. Wcześniej przez ponad 10 lat pracował m.in. w Onecie i Wirtualnej Polsce. Jest to kolejny głośny transfer do Interii. W ostatnim czasie do portalu dołączyli m.in. Daniel Bednarek i Przemysław Białkowski.

- Dołączając do Interii mam poczucie, że wchodzę do miejsca, które zdecydowanie stawia na rozwój i zapewnia przestrzeń i warunki do realizowania najambitniejszych projektów. Jako Dyrektor Serwisów Informacyjnych chciałbym wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w mediach do uczynienia z Interii portalu pierwszego wyboru w Polsce. Wierzę, że ten cel - choć ambitny - jest możliwy do osiągnięcia - mówi Marcin Makowski, Dyrektor Serwisów Informacyjnych w Grupie Interia.

Marcin Makowski od 2015 roku związany był z portalem Wirtualna Polska. Jako redaktor serwisu Wiadomości odpowiadał za relacjonowanie polityki polskiej, europejskiej i amerykańskiej oraz publicystykę. Wcześniej w latach 2011-2016 współpracował z Onetem, był również redaktorem i wydawcą strony głównej w portalu Deon.pl oraz redaktorem naczelnym i założycielem portalu historycznego DziwnaWojna.pl.

- Marcin jest świetnym dziennikarzem. Bardzo doceniam jego ogromne doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia. Cieszę się, że mogę go powitać na pokładzie Interii - mówi Piotr Witwicki, Redaktor Naczelny w Grupie Interia.

Makowski przez pięć lat (2016-2021) prowadził również audycje społeczno-polityczne w Radiu Kraków, publikował w większości tytułów prasowych w Polsce, m.in. "Tygodniku Powszechnym", "Polityce", "Dzienniku Gazecie Prawnej" i "Rzeczpospolitej". Wielokrotny laureat oraz nominowany do czołowych nagród dziennikarskich, m.in. MediaTorów oraz Nagrody Literackiej Identitas. Stypendysta Departamentu Stanu USA.