Michał Prządka nowym członkiem zarządu Kantar Polska

Do Zarządu Kantar Polska S.A. dołączył Michał Prządka. Jest absolwentem informatyki oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zanim został powołany do zarządu spółki, działał jako Operations Directior.

Michał Prządka jest absolwentem informatyki oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 roku związał się z branżą badawczą, najpierw jako badacz ilościowy, potem jako programista a wreszcie jako szef działu nowych technologii w Kantarze. Współautor wielu narzędzi analitycznych i systemów usprawniających proces badawczy. W latach 2015-2017 prezes firmy technologicznej EL Passion, gdzie odpowiadał za strategię i rozwój w nowych obszarach biznesu. Od trzech lat w Kantarze na stanowisku Operations Director, kieruje największym działem w firmie. Odpowiada zarówno za bieżący proces realizacji badań jak i modernizację działu zgodnie ze strategią firmy.

- Bardzo się cieszę, że dołączam do Zarządu właśnie teraz. Będę miał szansę rozwijania firmy opartej o technologię i dane – tematy bliskie mi właściwie od początku mojej pracy zawodowej. Kantar to świetne miejsce, jestem dumny, że będę mógł wpływać na to, jak firma będzie wyglądać w przyszłości – dodaje Michał Prządka.