Patrycja Herbowska jako Head of Analytics Practice w firmie Kantar

Patrycja Herbowska, Head of Analytics Practice, Kantar

Do zespołu Kantara dołączyła Patrycja Herbowska. Objęła stanowisko Head of Analytics Practice, a do jej obowiązków będzie należał rozwój wsparcia działu Analytics dla domen badawczych.

- Patrycja dołącza do nas jako Head of Analytics Practice w bardzo ważnym momencie. Dynamiczny rozwój w takich obszarach jak Analytics i Data Science jest dla nas kluczowy. Patrycja, jej wiedza i kierowanie tymi obszarami, gwarantują wysoką jakość i coraz szersze efektywne wykorzystanie ich w naszych codziennych pracach z Klientami – mówi Kamil Michalski, GM Kantara w Polsce.

Patrycja Herbowska będzie zajmować się dalszym rozwojem wsparcia działu Analytics dla wszystkich domen badawczych Kantara. Nowa Head of Analytics Practice, pracowała wcześniej w Nielsen i Gfk.

Kantar to czołowa na świecie firma doradcza i konsultingowa działająca w oparciu o analizę danych i informacji. Działa na ponad 90 rynkach.

