Paweł Zieliński został nowym Marketing & PR Business Partnerem w PromoTraffic

Paweł Zieliński, Marketing & PR Business Partner, PromoTraffic

Do zespołu PromoTraffic dołączył Paweł Zieliński, obejmując stanowisko Marketing & PR Business Partnera. To nowo utworzone stanowisko w agencji. Będzie odpowiedzialny za działania wizerunkowe oraz employer brandingowe dla marki PromoTraffic.

Do zadań Pawła należy budowanie wizerunku marki PromoTraffic jako czołowej agencji dla e-commerce, która pomaga zwiększać przychody sklepów internetowych w Polsce i na świecie. Dodatkowo ma rozwijać obszar employer brandingowy udowadniając, że PromoTraffic to miejsce do rozwoju w obszarze digital marketingu na każdym etapie kariery.

Paweł Zieliński jest absolwentem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od kilkunastu lat rozwija swoje kompetencje w obszarze PR, marketingu oraz employer brandingu. Jest autorem specjalistycznych książek, prelegentem i organizatorem konferencji branżowych.

Wcześniej związany był m.in. z ALTEN Polska, gdzie jako lider działu marketingu odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej i komunikacyjnej dla celów employer brandingowych firmy. Współpracował też z firmami Miquido oraz Softhis, dla których stworzył i wdrożył globalną strategię marketingową i komunikacyjną (online i offline) wspierającą sprzedaż usług w branży IT. Realizował także projekty marketingowe we współpracy z Google, Abbey Road Studios, Giant, Bayer.