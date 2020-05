Piotr Chrobot nowym dyrektorem zarządzającym w Life on Mars

Piotr Chrobot, dyrektor zarządzający Life on Mars, fot. Bartosz Pogoda

Z początkiem maja stanowisko dyrektora zarządzającego Life on Mars - globalnej agencji cross-channel, objął Piotr Chrobot. Jest to kolejna zmiana w spółkach holdingu Brand New Galaxy. Wcześniej pisaliśmy o Julii Dziurbiejko, która objęła stanowisko Chief Executive Officera w spółkach Pathfinder 23 oraz Synthrone.

Piotr Chrobot w Life on Mars pracuje od lutego 2018 roku. Od samego początku tworzył strukturę kreatywną agencji, jednocześnie rozwijając relacje z jej kluczowymi klientami.

- Cel, który sobie postawiłem – budowę globalnej agencji kreatywnej – wydawał się szalony. Ale czemu się ograniczać? Przecież o to w tym wszystkim chodzi. Dzięki zespołowi, który w agencji działa prawie od samego początku, udało się to w relatywnie szybkim czasie. Staliśmy się partnerem dla międzynarodowych marek i aktualnie realizujemy projekty na globalnych rynkach – komentuje Piotr Chrobot, Managing Director, Life on Mars.

Piotr Chrobot z branżą reklamową związany jest od ponad 20 lat. Wcześniej zarządzał kreacją w biurach Wunderman na Bliskim Wschodzie (MEA), a zanim zapuścił wąsy stał na czele kreacji w Saatchi&Saatchi i Interactive Solutions. Na nowym stanowisku będzie raportować bezpośrednio do Jakuba Krawczyka, COO Brand New Galaxy.

- Aby rozwijać agencję kreatywną, która walczy o globalne budżety, potrzeba lidera, który z jednej strony jest doświadczonym partnerem kreatywnym dla klienta, z drugiej rozumie rolę biznesową, jaką powinna realizować komunikacja. Dodatkowo jako manager potrafi stworzyć warunki do wypracowywania genialnych idei, przyciągania talentów i ich dalszego rozwoju oraz motywacji – komentuje Jakub Krawczyk, Chief Operating Officer Brand New Galaxy.

Life on Mars to globalna agencja cross-channel, która działa w obszarach strategii, dużych idei i pięknych egzekucji. Realizuje projekty na rynkach EMEA, MENA oraz NA.

